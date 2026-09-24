La pelea por el ascenso tuvo un nuevo capítulo tras la sanción del Tribunal de Disciplina de la ANFP. Delantero argentino en la polémica.

El fútbol chileno sigue haciendo noticia en materia de sanciones del Tribunal de Disciplina de la ANFP. Esta vez el mazazo llegó a la Segunda División Profesional, la tercera categoría de nuestro balompié.

Un total de seis fechas de castigo al jugador argentino Exequiel Márquez, delantero del club Deportes Colchagua. El extremo fue acusado y sancionado por escupir a un rival de Deportes Linares.

Fue en la derrota 1-0 ante el equipo de Rodrigo Meléndez, que también pelea en la liguilla del ascenso, donde el hombre de la herradura hizo el repudiable acto que consignó el juez Rodrigo Farías en su informe. Al minuto 67 vio la roja por “escupir a un adversario cuando el juego está detenido”.

Castigo llega en el peor momento en la lucha por el ascenso

El jugador Exequiel Márquez recibió seis fechas de castigo en Deportes Colchagua, tras veredicto del Tribunal de Disciplina de la ANFP. Luego de escupir a un rival de Deportes Linares, el elenco de Cachapoal pierde a su delantero para la liguilla del ascenso de Segunda División.

Márquez, en su llegada a Colchagua / Foto: Deportes Colchagua

El argentino ya cumplió con un duelo de sanción ante Concón National y podría volver el 15 de noviembre, cuando al frente esté justamente Deportes Linares. El jugador viene de pasos por elencos chilenos como Barnechea, San Marcos de Arica y Deportes Puerto Montt.

En cuanto al sueño de Colchague de volver a Primera B, la tarea se ve lejana. El elenco de la región de O’Higgins es último en la liguilla del ascenso de Segunda División, donde solo un equipo sube de categoría.

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Santiago City y Deportes Linares son punteros, con 10 puntos. Le sigue Concón National, con nueve, mientras Trasandino es cuarto, con ocho. En el séptimo y último lugar figura Colchagua, con una unidad en cinco duelos.