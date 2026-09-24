Mineros encaran la parte final de la Liga de Primera apoyando la prevención del cáncer de mamas. Tanto el plantel masculino como femenino usarán la equipación.

Cobresal no juega en Copa Chile tras quedar eliminado en fase grupal, pero ya palpita lo que es la recta final de la Liga de Primera. Ahí tiene la dura misión de escapar del descenso, lugar que ha ocupado casi todo el año en la tabla.

Es ahí donde los mineros sacaron aplausos con miras al duelo crucial ante U de Concepción (los superan por dos puntos, pero con un duelo más). El elenco de Gustavo Huerta anunció su nueva piel para el mes de octubre.

En una tradicional causa en la lucha y prevención del cáncer de mamas, el mes de octubre se tiñe de rosado en el fútbol chileno y Cobresal no estuvo ajeno al mensaje. “No es solo ellas, somos todos”, tecleó el club, al presentar su nueva equipación.

Fotos: así es la nueva camiseta de Cobresal cargada al rosado

Cobresal dio a conocer su nueva camiseta blanca con rosado, con miras al mes de octubre. Tanto en su plantel masculino como femenino, los mineros se pusieron en la causa de la lucha contra el cáncer de mamas, llamando a la prevención.

La nueva camiseta minera / Foto: Cobresal.

“Jugadoras, jugadores, cuerpos técnicos y nuestra comunidad minera nos unimos vistiendo de rosado para generar conciencia sobre la importancia de la prevención y los controles oportunos”, publicó el club.

Ahora viene la dura tarea de evitar el descenso, donde hasta ahora están dos unidades arriba de U de Concepción y siete de Unión La Calera. Gustavo Huerta dijo tras el último partido que “acá no podemos dejar ningún punto”.

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“Independiente de cualquier cosa, tenemos que mejorar. Nosotros siempre hablamos al empezar la segunda rueda, al organizar y completar el plantel con tres jugadores que nos han servido mucho, que la localía es fundamental”, lanzó el DT.