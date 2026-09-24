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Copa de la Liga

Sorpresón de la ANFP: nueva marca de la camiseta de la Roja se queda con torneo del fútbol chileno

Coquimbo Unido y O'Higgins disputarán la final del certamen el próximo mes, en definición que tiene nuevo nombre tras irrupción de la marca.

Por Nelson Martinez

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Nuevo torneo ya tiene definido a sus finalistas.
© Photosport.Nuevo torneo ya tiene definido a sus finalistas.

A poco de jugarse la final, un torneo del fútbol chileno tiene novedades en cuanto al nombre de este, que suma un auspiciador. Se trata de la Copa de la Liga, certamen que el 17 de octubre vivirá su definición.

El torneo que tiene a Coquimbo Unido y O’Higgins como finalistas acaba de anunciar el arribo de una nueva marca. Se trata de Marathon, quien pega fuerte en la ANFP tras ser confirmado como la nueva piel de la selección chilena.

La empresa ya está a cargo de equipos como Huachipato y Unión Española, además del elenco de Chile en rugby. Ahora, son el nuevo auspiciador de la Copa de la Liga.

El anuncio para la Copa de la Liga

Mediante la cuenta Campeonato Chileno, la ANFP avisó que la marca Marathon suma su irrupción en nuestro país. Además de vestir a la Roja desde el próximo año, ahora lleva su nombre a la Copa de la Liga.

“¡Marathon se suma a la Copa de la Liga! La marca deportiva se convierte en el Naming Oficial de la Copa de la LigaMarathon 2026, acompañando al torneo en la definición de su primer campeón”, informó el organismo.

Coquimbo Unido y O’Higgins ya tienen definido el día y hora de la final, a pesar de que aún no es oficial en la ANFP. Tras suspenderse en julio pasado por el temporal, la definición será este 17 de octubre, a las 18:00 horas en el Elías Figueroa Brander.

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Ambos equipos ya chocaron en la Liga de Primera, donde en la última fecha de la primera rueda igualaron 0-0 en el puerto pirata. Hoy viven un irregular momento tanto piratas como celestes, tras un gran año en el terreno internacional.

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