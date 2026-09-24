El torneo de pádel más grande del mundo reúne a casi dos mil participantes en Santiago

El campeonato utilizará un sistema de nivelación que permitirá clasificar a los participantes según su rendimiento y generar categorías más equilibradas durante el torneo .

Más de 1.700 jugadores de pádel competirán simultáneamente en Santiago por la conquista de la Top Level Cup durante los días 28 y 29 de noviembre en el torneo más grande de este deporte realizado en Chile y el mundo.

Este torneo se realizará en las seis sedes del Club Conecta y cada jugador podría disputar hasta siete partidos, dependiendo de su clasificación y avance en la competencia.

Las seis sedes de Club Conecta funcionarán de manera coordinada para desarrollar el campeonato, que contará con 12 categorías y 864 parejas en competencia. La magnitud del evento permitirá reunir en una misma instancia a jugadores amateurs de distintos niveles, en jornadas que buscan reflejar el crecimiento que ha experimentado el pádel en Chile y la expansión de los torneos competitivos.

Santiago reunirá a muchos jugadores de pádel

Se establecen categoría según nivel

Para ordenar la competencia según el nivel de los participantes, uno de los elementos diferenciadores de la Top Level Cup será la implementación de Padel Levels, un software que permitirá establecer y actualizar las categorías de cada jugador a partir de su rendimiento en los partidos.

Actualmente, el torneo se encuentra en la etapa de nivelación, período en el que los jugadores podrán registrar su nivel y comenzar a construir su ranking.

Como parte de los requisitos para obtener una nivelación más precisa, los participantes deberán disputar al menos tres partidos utilizando el software y jugando en alguna de las sedes de Club Conecta. Esto permitirá conocer su ranking y contar con una referencia al momento de disputar el torneo.

Este sistema busca abordar una de las dificultades habituales del pádel amateur, relacionada con jugar siempre con las mismas personas o también, duplas que dicen ser de una categoría cuando no lo son.

A partir de esta información, la organización podrá conformar categorías más equilibradas y facilitar encuentros entre jugadores con niveles similares.

“Queríamos crear un torneo donde el jugador amateur fuera realmente el protagonista y, al mismo tiempo, llevar la organización de este tipo de competencias a un nuevo nivel. La Top Level Cup nace con la intención de reunir a una cantidad inédita de jugadores, reflejar la vigencia que sigue teniendo el pádel en Chile y potenciar la experiencia de los participantes a través de herramientas como Padel Levels, que nos permitirán desarrollar una competencia más ordenada y equilibrada”, señala Martín Ossandón, Director General de la Top Level Cup.

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Este tipo de nivelación se ha desarrollado en España y se ha incorporado al pádel amateur para organizar las competencias según el nivel de los jugadores. Esta experiencia sirve como referencia para la implementación de este modelo en Chile, buscando entregar nuevas herramientas para el desarrollo y la participación de jugadores amateurs.

Con esta convocatoria, la organización busca establecer un nuevo referente para el desarrollo de campeonatos masivos de pádel en el país y destacar el crecimiento que ha experimentado el pádel en Chile.