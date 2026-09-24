Video: viral pelea de hincha de Curicó con camarógrafo de TNT Sports se toma la Copa Chile

A la distancia, ambos se dijeron de todo, llamando la atención que el trabajador del canal no se achicó e incluso hizo un amago de "Pato Yáñez".

La Copa Chile dejó goles, emoción y también peleas en la reciente jornada de día miércoles, donde se jugador tres duelos de octavos de final ida. Uno de ellos fue la goleada sufrida en casa por Curicó Unido, donde llega el viral de la fecha.

Es que los torteros no ven una este año en Primera B y en la Copa Chile se comieron un 4-0 en contra ante Deportes Concepción. Sin embargo, la furia de los hinchas también alcanzó hasta a los camarógrafos de la transmisión.

En un video que da la vuelta en redes sociales, se ve a un fanático tortero insultándose con un trabajador del canal, quien efusivamente también le devuelve los mejores versos. Incluso un amago de “Pato Yáñez” se aprecia al final.

Video: así fue la viral “batalla de Curicó”

Un hincha de Curicó Unido y un camarógrafo de TNT Sports se dijeron de todo gritándose insultos en el Estadio La Granja. Llamó la atención que el trabajador del canal no se achicó y le devolvió efusivamente el ataque a distancia al tortero.

En el registro se aprecia al hincha curicano incluso lanzar un objeto contra el hombre de la cámara, aunque no logra impactarlo. La escena fue un retrato del momento que vive el equipo local, que fue goleado 4-0 ante Concepción.

Julio Ode, presidente de los maulinos, puso la cara tras otra grosera caída y golpeó la mesa por el mal momento del club. El Curi está virtualmente eliminado de Copa Chile y peleando el descenso en Primera B.

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“Está a la vista que es un campeonato malo. No era lo que queríamos, no era lo que esperábamos, no era para lo que nos preparábamos, pero no resultó”, dijo al medio MCU Pura Pasión.

Así fue la derrota ante el Conce: