Camilo Moya fue figura en la ida de Unión La Calera ante los Cruzados en ese empate 1-1 que firmaron en el césped artificial del estadio Nicolás Chahuán Nazar. Marcó las mejorías con el nuevo DT y cree tener la manera de pasar de ronda y zafar del descenso directo a la Primera B.

Este mediocampista surgido en las inferiores de la U de Chile fue una buena figura que tuvo Unión La Calera en el duelo de ida ante Universidad Católica por los octavos de final. Tanto Cementeros como Cruzados firmaron un 1-1 que dejó la llave abierta.

Una incertidumbre para saber cuál de los dos equipos clasificará a la ronda de ocho mejores en la Copa Chile. Aunque el primer partido de John Armijo como DT del cuadro calerano dejó buenas sensaciones en el plantel. “Nos vamos con la misma sensación que dijo el profe”, afirmó Camilo Moya en TNT Sports.

El exjugador azul y de O’Higgins añadió que “sentimos que fue un resultado injusto. Pero contentos por lo que demostramos. Se vio una muy buena mejora, nos vimos muy intensos. Eso buscamos para lo que queda en la Copa Chile y en el resto del campeonato”.

John Armijo tuvo su debut como entrenador de La Calera. (Manuel Lema/Photosport).

A pesar de esa opinión que se apoderó del vestuario local, los Cementeros sólo igualaron cerca del final del encuentro: en los 80 minutos, el defensor argentino Juan Pablo Salomoni aprovechó un centro de Martín Hiriart y decretó el 1-1 definitivo.

“John quiere agregarle un poco más de cosas a lo que se venía haciendo el semestre pasado con el cuerpo técnico interior. Nos vemos más intensos y tratamos de hacer mucho mejor la presión post pérdida, que nos está dando frutos”, manifestó Moya, quien vive su segunda temporada en el club.

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Camilo Moya, el ex U de Chile que tiene claro el camino para eliminar a Católica

Camilo Moya disputó 74 partidos en la U de Chile y ya suma 67 con Unión La Calera, que debe visitar el hermoso Claro Arena para disputar la vuelta frente a Universidad Católica. Por lo pronto, tanto en lo hecho por el interino Carlos Galdames como con Armijo, la moral va en alza.

“Le ganamos a Limache y empatamos, nos quedamos con la sensación de que pudimos llevarnos un buen resultado”, aseguró Moya, quien también jugó en San Luis de Quillota y tuvo una breve experiencia en el Getafe de España cuando era juvenil del Bulla.

Camilo Moya intenta detener a Matías Palavecino. (Andrés Piña/Photosport).

Por cierto, cree saber cómo vulnerar al equipo dirigido por Daniel Garnero, que tuvo 12 bajas para disputar el partido en el césped sintético del estadio Nicolás Chahuán Nazar. “Ellos se hacen muy fuertes allá”, dijo Moya sobre el desempeño de los Cruzados en la precordillera.

“Si mostramos la misma intensidad, nos podemos llevar un resultado a favor. Muy contento por el equipo y lo que demostró. De acá para adelante”, fue el recado de aliento que dejó el mediocampista de 28 años luego de esta buena presentación que cumplió ante la UC. La revancha se jugará el sábado 26 de septiembre a las 20 horas.

Camilo Moya lucha un balón con el argentino Fernando Zuqui. (Andrés Piña/Photosport).

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