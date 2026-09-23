Los cruzados sumaron una nueva baja para la llave ante Unión La Calera por la Copa Chile 2026.

Universidad Católica lo ha pasado bastante mal en este 2026 por culpa de las lesiones. Sin ir más lejos, para su llave ante Unión La Calera por los octavos de final de la Copa Chile 2026 la lista de bajas alcanza los 15 futbolistas. Sí, leyó bien. Son 15 las bajas.

Las más reciente se conoció durante esta jornada de miércoles. Se trata de Bernardo Cerezo, quien tendrá que pasar por el quirófano por una grave lesión en su rodilla derecha.

“Será sometido a una meniscectomía parcial artroscópica medial de la rodilla derecha en la Clínica UC Christus de San Carlos de Apoquindo”, comunicó el cuadro universitario a través de sus redes sociales. ¿Lo más insólito? Que se trata del octavo jugador operado en lo que va de año.

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Universidad Católica llega a ocho jugadores operados en la actual temporada

Revisando lo que ha sido esta temporada, Cerezo se mete en una amplia lista de jugadores que ha tenido que pasar por el quirófano. Y ojo, que seis de ellos lo hicieron por problemas en sus rodillas.

A este grupo que han tenido problemas en esa articulación hay sumar las roturas de ligamento de Diego Valencia y Tomás Asta-Buruaga, además de las meniscopatías de Eugenio Mena, Juan Francisco Rossel y Darío Melo.

Bernardo Cerezo será baja en Universidad Católica por unas seis semanas. | Foto: Photosport.

Por otras molestias han sido operados Jeffrey Sekgota (fracturado del tobillo), Branco Ampuero (operado de un pellizcamiento anterolateral de tobillo). Otro lesionados, pero que por suerte no pasaron por el quirófano, han sido Gary Medel (desgarro), Juan Ignacio Díaz (pubalgia), Clemente Montes (talagia) y Sebastián Arancibia (lesión en el bíceps femoral).

Un drama complicado que se da justo cuando Universidad Católica ha jugado su primera temporada completa en el sintético del Claro Arena tras la inauguración del año pasado. ¿Será la superficie de la cancha la responsables de esta ola de lesiones?

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En síntesis