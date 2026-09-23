El compromiso entre cementeros y cruzados por los octavos de final de la Copa Chile 2026 no contará con trasmisión televisiva por TNT Sports.

Universidad Católica quiere traspasar se buena racha en la Liga de Primera, donde ya suma cuatro triunfos seguidos, a la Copa Chile, certamen donde enfrentarán en esta semana a Unión La Calera por los octavos de final.

El primer duelo se jugará esta noche desde las 20:30 horas en el Estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar, donde el equipo de Daniel Garnero espera lograr una victoria que le permite acercase un poco a la clasificación a los próxima ronda.

Lamentablemente para este importante compromiso ante los cementeros el DT cruzado tendrá que saber sortear bajas importantes. Por ejemplo, Eugenio Mena y Branco Ampuero no estará disponibles por lesión, mientras que Clemente Montes está entre algodones.

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Con este panorama Garnero apostará por ir con un 4-4-2, formando con Vicente Bernedo en el arco; Sebastián Arancibia, Daniel González, Agustín Garia Basso y Cristián Cuevas en defensa; Jhojan Valencia, Alfred Canales, Matías Palavecino y Fernando Zuqui en el mediocampo; Diego Corral y Fernando Zampedri en delantera.

¿A qué hora juega Universidad Católica vs La Calera por la Copa Chile 2026?

Este encuentro entre cruzados y cementeros se jugará hoy miércoles 23 septiembre a las 20:30 horas en el Estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar.

¿Dónde ver EN VIVO y ONLINE a Universidad Católica vs La Calera?

Este compromiso no contará con transmisión televisiva en TNT Sports, ya que solo podrá ser visto vía STREAMING y ONLINE a través de la plataforma de HBO Max para usuarios previamente suscritos.

¿Cómo activar HBO Max?

Quienes ya cuenten con TNT Sports Premium a través de un operador de TV pueden ver el partido sin costo adicional en HBO Max, autenticando su cuenta web con las credenciales asociadas a su servicio (correo electrónico y contraseña). Tras eso, seguir los pasos en “Conectar con tu proveedor”.

Este duelo entre Universidad Católica vs Unión La Calera irá solo por la plataforma de HBO Max.

Para quienes utilicen su cuenta de TV de pago, el proceso es el siguiente:

Ingresar a www.hbomax.com o abrir la app de HBO Max

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la cuenta de HBO Max y comenzar a ver el contenido Este sistema permite integrar la suscripción existente y acceder de forma rápida a la transmisión en vivo del partido

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Además, los usuarios pueden contratar el servicio directamente en www.hbomax.com acceder a TNT Sports dentro de la plataforma y comenzar a ver el fútbol chileno en vivo de forma inmediata.