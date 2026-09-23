Cruzados vienen de una seguidilla de triunfos, donde en los cementeros debuta John Armijo en la baca. Ojo con la forma de ver el partido, con cambio en TNT Sports.

U Católica sale a la cancha para enfrentar los octavos de final de Copa Chile. En un siempre difícil reductos, los cruzados visitan a Unión La Calera, un rival que ya supo vencerlos en el duelo de Liga de Primera.

Los cruzados llegan con cuatro triunfos en línea y la confianza en alto, mientras que los cementeros al fin lograron ganar en su último duelo de Liga de Primera. Eso sí, siguen como colistas y con toda la atención puesta en ese torneo.

Para el partido de Copa Chile, TNT Sports avisó novedades para los hinchas que quieran seguir el duelo. Tal como pasó en el Audax vs Colo Colo, el encuentro no irá por TV.

¿Dónde ver EN VIVO Unión La Calera vs U Católica en Copa Chile?

El partido entre Unión La Calera y Universidad Católica no será transmitido por TV. La única forma de verlo es vía streaming mediante TNT Sports en HBO Max, en duelo que arranca a las 20.30 horas de este miércoles 23 de septiembre.

Photosport

En los cementeros debutará John Armijo como DT, quien tiene la dura misión de salvar del descenso de Liga de Primera al club. Por su parte, Daniel Garnero no se confía y avisa por su rival necesitado de puntos.

“Estos torneos son de eliminación, de 180 minutos. Hay que ser muy inteligente para jugar este tipo de partidos, el último de local nuestro nos ganaron, pero el fútbol chileno es muy parejo, cualquiera le puede ganar a cualquiera”, dijo el entrenador de la UC.

ver también Luka Tudor echa al agua al Presidente Kast como “hincha” de U Católica: “Lo saludé y no me reconoció”

Así, la formación cruzada sería con Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Daniel González, Agustín Garia Basso y Cristián Cuevas; Jhojan Valencia, Alfred Canales, Matías Palavecino y Fernando Zuqui; Diego Corral y Fernando Zampedri