Los cruzados enfrentarán a los cementeros en el duelo de ida este miércoles 23 de septiembre en el Estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar.

Universidad Católica quiere traspasar sus buenos resultados en la Liga de Primera, donde ya llevan cuatro victorias al hilo, a la Copa Chile, certamen donde enfrentarán en esta semana a Unión La Calera por los octavos de final.

Lamentablemente para este importante choque ante los cementeros Daniel Garnero deberá saber sortear bajas importantes. Por ejemplo, Eugenio Mena y Branco Ampuero no estará disponibles por lesión, mientras que Clemente Montes está entre algodones.

Por lo mismo, el técnico cruzado apostará por mover un poco el tablero pensando en este duelo, cambiando su clásico 4-3-3 para pasar a un 4-4-2. Con el aumento de gente en el mediocampo, uno que al parecer tomará camiseta de titular es Alfred Canales.

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El XI de Universidad Católica para visitar a La Calera

De acuerdo a información entregada en ESPN Chile, Garnero también apostará por Daniel González y Cristián Cuevas para reemplazar a los lesionados Ampuero y Mena. Además, en delantera mandará a Fernando Zampedri y Diego Corral.

Clemente Montes es duda en Universidad Católica para visitar a Unión La Calera este miércoles. | Foto: Photosport.

Así las cosas, la formación de la UC para enfrentar a La Calera será con Vicente Bernedo en el arco; Sebastián Arancibia, Daniel González, Agustín Garia Basso y Cristián Cuevas en defensa; Jhojan Valencia, Alfred Canales, Matías Palavecino y Fernando Zuqui en el mediocampo; Diego Corral y Fernando Zampedri en delantera.

¿Cuándo juega Universidad Católica vs Unión La Calera?

Cruzados y cementeros se verán las caras este miércoles 23 de septiembre a las 20:30 horas en el Estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar. Por su parte la vuelta está pactada para este sábado 26 de septiembre a las 20:00 horas en el Claro Arena.

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En síntesis