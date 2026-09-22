Luego de una grave lesión que incluso lo llevó a pasar por el quirófano, el experimentado portero y capitán del Cacique fue convocado nuevamente en una lista que tiene siete jugadores juveniles.

A pesar de que Fernando Ortiz confirmó quién será el arquero titular en el duelo de ida entre Colo Colo y Audax Italiano, dentro de los convocados reapareció Fernando de Paul. El portero es uno de los capitanes del equipo y lleva varios meses fuera de las canchas.

Específicamente cinco, pues sufrió una severa lesión en la derrota frente a Palestino que el Cacique sufrió en el estadio Monumental. Eso ocurrió el 20 de abril, cuando el Tuto de Paul padeció un problema físico que incluso lo obligó a pasar por el quirófano.

Aquel día, el Tino se impuso a los albos con un solitario gol de Dilan Zúñiga. Y fue Gabriel Maureira quien reemplazó al meta argentino-chileno. Desde entonces que el juvenil tomó la titularidad en la custodia del arco albo, aunque se perderá el primer duelo frente a los Tanos por una lesión.

El momento en que Gabriel Maureira reemplazó al lesionado Fernando de Paul vs Palestino. (Diego Martin/Photosport).

“Fer es una gran persona. No solamente en lo deportivo me interesa. Grupalmente es nuestro capitán junto a Arturo (Vidal). Me interesa lo humano, que pueda estar en los entrenamientos y ser considerado es muy valioso para mí”, aseguró Fernando Ortiz, quien de todas formas ratificó a Eduardo Villanueva como titular.

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Tuto de Paul lidera los citados de Colo Colo vs Audax Italiano

Fernando de Paul está de vuelta en Colo Colo tras haberse perdido 23 partidos oficiales por esa lesión y será suplente en el primer juego de la serie ante Audax Italiano por los octavos de final de la Copa Chile. En la convocatoria de Ortiz hay siete jugadores juveniles.

Alonso Olguín y Agustín Silva aparecieron en la defensa, mientras que tanto Cristian Díaz y Sebastián Vega fueron convocados en la zona media. Y en la ofensiva hubo varias novedades de jugadores sin mucha experiencia en el plantel estelar.

Como la citación a Gedeón Díaz, quien anotó un gol en el amistoso que los albos le ganaron a Santiago Wanderers Sub 20. Pierre Allende y Jerall Astudillo también fueron escogidos por el Tano Ortiz para esta aventura al césped sintético del estadio Bicentenario de La Florida. El partido está pactado para las 20:30 horas de este martes 22 de septiembre.

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