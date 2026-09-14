Javier Correa, Marcos Bolados y joven canterano: Los goles del contundente triunfo de Colo Colo sobre Santiago Wanderers Sub 20

El Cacique se sacó la espina tras el empate ante Deportes Concepción y el cuadro caturro sumó importante examen para final Intercontinental

No hay descanso para Colo Colo. Tras el empate ante Deportes Concepción por la Liga de Primera, Fernando Ortiz quedó con más dudas que certezas. La igualdad ante los lilas acortó la distancia con sus escoltas y preocupa en el hincha albo que solo espera la estrella 35.

Las sensaciones no fueron las mejores tras el encuentro en el Estadio Monumental. Por lo mismo, decidió repetir el esquema este lunes en un nuevo amistoso pero de talla internacional.

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Esto porque el Cacique se enfrentó a Santiago Wanderers Sub 20, que el próximo 17 de septiembre disputa la Copa Intercontinental ante el Real Madrid.

La primera etapa, el elenco caturro sacó ventaja por 2-0 con tantos de Vicente Vargas e Ignacio Flores. En el complemento el Cacique sacó a relucir su experiencia con los goles de Javier Correa, que ya cumplió con los dos partidos de sanción, doblete de Marcos Bolados y para cerrar la goleada el juvenil Gedeón Díaz puso el 4-2 definitivo.

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Según indicó el reportero de Redgol, Carlos Quichiz, la formación de Colo Colo presentó importantes novedades. El “Tano” le dio minutos a los que no jugaron ante Concepción, pero además sumó a juveniles de cara a la Copa Chile ante Audax Italiano.

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Así las cosas, el once inicial fue con Eduardo Villanueva en el arco. Defensa con Agustín Silva, Arturo Vidal y Alonso Olguín. El mediocampo con Matías Fernández, Tomás Alarcón, Gedeón Díaz, Cristian Díaz, Francisco Marchant. Mientras que en ataque apareció la inédita dupla Javier Correa y Marcos Bolados.

Posteriormente se sumaron los ingresos de Cristián Muñoz y Pierre Allende. Cabe consignar que jugadores como Javier Méndez ni Claudio Aquino sumaron minutos por lesión.

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En resumen:

Colo Colo sumó triunfo en amistoso en el Estadio Monumental

El equipo de Fernando Ortiz superó por 4-2 a Santiago Wanderers Sub 20, que disputará la final de la Copa Intercontinental

Los goles fueron de Javier Correa, Marcos Bolados y el juvenil Gideón Díaz, que podría sumar minutos en la Copa Chile.