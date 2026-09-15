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Fútbol Chileno

Un ejemplo: capitán de la Sub 20 de Wanderers se toma una foto con Vidal y Álvaro Madrid

Lucas Avendaño dejó de lado los colores y dio una muestra de madurez al fotografiarse con jugadores de Colo Colo.

Por Felipe Escobillana

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Lucas Avendaño junto a Arturo Vidal
© RedesLucas Avendaño junto a Arturo Vidal

Santiago Wanderers tiene la mente puesta esta semana en lo que será la final de la Copa Intercontinental ante el Real Madrid, en Madrid, partido que se disputará a las 07.30 de este sábado en el Santiago Bernabéu.

Para llegar bien preparados se enfrentaron a Colo Colo, instancia que les sirve para tener un roce mayor al de la competencia que enfrentan constantemente en Primera B.

En el Monumental fue el capitán de la escuadra, Lucas Avendaño, quien mostró su felicidad de compartir con jugadores que lo marcaron en su infancia.

Se fotografió con Arturo Vidal y también con Jorge Valdivia, que estaba de visita en el recinto de Macul. “Gracias fútbol”, fue el mensaje de quien levantara la Copa Libertadores Sub 20 para los caturros.

Lucas Avendaño:

Lucas Avendaño con la Copa Libertadores

Avendaño deja afuera los colores y admira a Madrid

Claro que su ejemplo de deportividad fue mucho más grande. Es que a pesar de la rivalidad que hay en la V Región entre Wanderers y Everton, subió una foto con Álvaro Madrid.

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El volante que llegó este año a Colo Colo es un ídolo del cuadro ruletero por haber estado toda su carrera en esa institución, antes de ser transferido esta temporada.

Una muestra de madurez de parte de Avendaño, quien más allá de los colores reconoce lo realizado por Madrid durante toda su carrera y admira lo que ha conseguido.

La foto de Avendaño en sus redes

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