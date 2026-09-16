Otro escritoriazo sacude a nuestro balompié. Esta vez en la Primera B inicia una teleserie que puede bajar de categoría al equipo del sur del país.

Nuevo escritoriazo en el fútbol chileno. Esta vez el afectado es Deportes Puerto Montt, equipo que pelea por la liguilla del ascenso en Primera B y que podría ser borrado del torneo y, por ende, descendido.

Los equipos Rangers, Curicó Unido y Deportes Santa Cruz denunciaron a los delfines ante el Tribunal de Disciplina de la ANFP. Ahí se busca su desafiliación y descenso del torneo, según informó Radio ADN.

¿A qué se debe la denuncia? Los tres elencos que peligran con el descenso a Segunda División acusan un presunto ocultamiento en la información del pago de impuestos del equipo sureño.

Así es la denuncia que sacude a Puerto Montt

La Primera B y el descenso sacude también los escritorios de la ANFP, luego de una triple denuncia de Rangers, Santa Cruz y Curicó Unido. Se le acusa a Puerto Montt de irregularidades con uno de sus jugadores en las finanzas del año pasado.

Deportes Puerto Montt en la mira/Photosport

El aludido es Kevin Flores, que en 2025 defendió al Velero. Se acusa a Puerto Montt de haberle descontado el Impuesto Único de su sueldo en esa temporada, para luego no entregar ese dinero al Servicio de Impuestos Internos. Todo siempre como caso eventual, hasta que se demuestre lo contrario.

Según la citada fuente, en los delfines entregaron estados financieros a la ANFP sin deudas previsionales ni tributarias, siendo contrario a lo ocurrido con el ahora jugador de Trasandino. Es más, Kevin Flores se habría enterado tras una observación realizada por el propio SII en su declaración de renta.

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Y por si fuera poco, los denunciantes acusan que dicho caso no sería el único, en una teleserie que recién inicia en la Primera B y los escritorios de la ANFP. En cuanto a lo deportivo, por ahora sería Rangers el descendido a Segunda División.

Tabla Primera B: