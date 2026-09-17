El experimentado golero de 42 años fue el referente del cuadro parralino dirigido por Eelco Navarro, que ya se consagró campeón en la Tercera B cuando todavía quedan algunos partidos por disputar. Y esto dijo tras el logro.

Paulo Garcés es uno de los nombres grabados a fuego en el fútbol chileno, pues fue parte del plantel campeón de América con la selección chilena en 2015 y casi 12 años después, celebró un histórico ascenso con el club de su ciudad a la Tercera A.

Buenos Aires de Parral superó por 5-1 a Deportivo Pumanque y, a falta de tres fechas para terminar el certamen, se hizo inalcanzable para todos. Por eso mismo, tras la goleada que firmó el club parralino con los goles de Joaquín Navarro, Bastián Pino, Carlos González y un doblete de Cristian Palma, se consagraron campeones.

Luego de esta gesta y de recibir el trofeo de campeón, el Halcón conversó con el Portal En Ascenso. “Muy contento. Tomé una decisión que no era fácil: venir al fútbol amateur después de estar 23 años en el fútbol profesional. Y salió todo redondo”, introdujo Garcés en esta reflexión.

“Vine a mi ciudad después de 27 años fuera de mi pueblo. Salí muy chiquitito con muchas ilusiones y sueños por cumplir. Quiero llevar a mi ciudad, a Parral al profesionalismo. En un año logramos el ascenso con tres fechas por competir. Hicimos un campeonato extremadamente bueno, sólo perdimos el primer partido”, agregó el arquero de 42 años sobre la campaña del equipo adiestrado por Eelco Navarro.

Garcés prosiguió con este derroche de orgullo tras una noche soñada en la tierra que lo vio nacer y criarse. “Tuvimos una racha ganadora increíble, muchos arcos en cero. Estoy muy contento con la decisión que tomé. Tengo mi familia al lado, que es lo más importante”, manifestó el meta, quien jugó en Universidad Católica, Universidad de Chile y Colo Colo, entre varios otros clubes.

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Paulo Garcés tras ser campeón con Buenos Aires de Parral y ascender a Tercera A: “Decidí con el corazón”

Paulo Garcés tiene clarísimo que este ascenso a la Tercera A con Buenos Aires de Parral posee un sabor súper especial. “Vine a mis raíces, acá me crié. En esta misma cancha donde levantamos un título entrenaba hasta que me fui a Santiago a la Católica”, rememoró el Halcón.

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“Esto fue por un tema personal: venir a mi pueblo a levantar el fútbol parralino. Con todo lo que hicimos hoy, fue una decisión maravillosa que coronamos con un título. Tuve distintas propuestas de Primera, Primera B y Segunda Profesional. Pero tomé la decisión con el corazón”, dijo Garcés muy emocionado.

Prosiguió con sus palabras de gratitud por el logro. “De verdad estoy muy agradecido de esta ciudad. Hoy llenamos el estadio, lo conseguimos nosotros. A principios de año venían 200 o 300 personas y hoy estaba lleno. Eso avala el trabajo que hicimos durante el año”, apuntó el golero, quien fue campeón y pieza clave en O’Higgins de Rancagua bajo la tutela de Eduardo Berizzo. ¿Seguirá activo en 2027?