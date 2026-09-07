Partido de la Tercera División A debió ser suspendido por cerca de una hora tras los hechos. Ex club de Nelson Tapia avisó repercusiones por lo ocurrido.

Otro lamentable hecho de violencia se vivió en el fútbol chileno. Esta vez, la Tercera A tuvo una viral pelea tanto dentro como fuera de la cancha, en el encuentro en que Aguará de La Reina derrotó 2-1 a Imperial Unido.

“El partido debió permanecer paralizado durante casi una hora producto de un altercado que se inició fuera de la cancha y que posteriormente se trasladó al interior del recinto, con enfrentamientos entre integrantes del público y jugadores”, reportó Agricultura.

Si bien se desalojaron las tribunas, el equipo de Imperial Unido acusó que parte de la hinchada local igual se quedó en el recinto. En el ex club de Nelson Tapia dispararon con todo por lo ocurrido en la capital.

El video que dio la vuelta en el fútbol chileno

El club Imperial Unido subió un furioso comunicado dando su versión de los hechos y acusando falta de garantías para disputar el duelo. Además avisaron repercusiones por las agresiones sufridas.

“Consideramos aún más grave que el recinto no contaba con seguridad adecuada, presencia de carabineros ni ambulancia. Durante los incidentes, uno de nuestros jugadores perdió momentáneamente el conocimiento tras recibir una agresión”, informó el equipo de La Araucanía.

Imperial informó que tomarán medidas contra Aguará de La Reina, diciendo que “pondemos todos los antecedentes a disposición de los organismos correspondientes”.

ver también Tras salida de la U y con apoyo de Darío Osorio: Lucas Assadi es convocado y podría debutar por el AIK

“En nuestros cuatro años en la división, jamás hemos vivido una situación de estas características. Tanto de local como visita, nuestra conducta ha sido siempre intachable y basada en el respeto”, cerraron.