Tras salida de la U y con apoyo de Darío Osorio: Lucas Assadi es convocado y podría debutar por el AIK

El ex jugador del Romántico Viajero necesitó solo un entrenamiento para recibir el visto bueno del cuerpo técnico.

Lucas Assadi se roba todas las miradas en la Allsvenskan. Tras sumar su primer entrenamiento oficial, y recibir la documentación respectiva, el seleccionado nacional recibió el visto bueno y este lunes se confirmó su primera citación por el AIK.

El chileno dejó muy buenas impresiones y cautivó al DT José Riveiro, que no dudó en convocar al “ninja azul” para el trascendental duelo de este lunes. Lo que está fijado a las 14:00 horas y será válido por la fecha 20° de la primera división sueca.

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Esto por que el AIK visita al Malmo, elenco que tuvo entre sus filas a Zlatan Ibrahimovic y a Miiko Albornoz entre otros. Ahora el elenco de Assaadi tiene 31 unidades y está ubicado sexto. Mientras que su rival está un puesto más abajo con 29 puntos.

El triunfo para el equipo de Lucas lo despegaría hasta la cuarta posición y además tiene un partido menos. y necesita sumar para meterse en la parte alta de la tabla y así soñar con copas internacionales.

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“¡La alegría cuando por fin puedes hacer tu primera sesión de entrenamiento con tus nuevos compañeros de equipo!”, destacaron en la cuenta oficial del club sueco al vislumbrar el talento de Assadi en sus primeros entrenamientos.

Riveiro además tiene que suplir la ausencia de importantes nombres como Kevin Filling que sufrió una delicada lesión en su rodilla y recién en 2027 volverá a jugar. Pero el AIK además tiene otros 12 jugadores que no son considerados. Por lo que el respaldo a Assadi es total para lo que se avecina está temporada.

Los elogios del AIK para Lucas Assadi

Lucas Assadi llegó al AIK de Suecia tras ejecutar la cláusula de salida de Universidad de Chile. Monto que equivale a 2,3 millones de dólares por el 85% de su pase.

Ahora en el elenco sueco ponen todas sus fichas en el seleccionado nacional y se busca encontrar la mejor versión del joven jugador. El anuncio realizado en redes sociales hasta contó con el “me gusta” de Darío Osorio que le dio todo el apoyo a su ex compañero en la U.

Darío Osorio le puso like a la primera citación de Lucas Assadi. El ninja podría debutar ante Malmo ete lunes

“Quiere jugar, demostrar su valía, probar de lo que es capaz. No da nada por sentado. Es humilde, pero ambicioso. Me gusta mucho su mentalidad”, enfatizó Miika Takkula, jefe de captación y quién logró convencer a los directivos para hacer la inversión por Assadi.

Cabe consignar que el encuentro programado a las 14:00 horas de Chile en el Eleda Stadium de Malmo será transmitido vía streaming por TV4Play.