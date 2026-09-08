Luego de la abultada derrota ante Deportes Limache, el experimentado DT de los Mineros sacó la voz para dejar un exigente desafío a sus pupilos para la recta final de la Liga de Primera. El fantasma del descenso asedia muy de cerca.

Cada partido que juega Cobresal es una oportunidad para evadir el fantasma de la Primera B, pero el equipo dirigido por Gustavo Huerta no ha encontrado la receta de encadenar buenos resultados. De hecho, cayó por 3-0 ante Deportes Limache en la fecha 22.

En ese contexto, Huerta le concedió una entrevista a TNT Sports donde analizó esa dura caída en el estadio Lucio Fariña Fernández. Según el experimentado DT, todo cambió mucho tras la expulsión de Franco Bechtholdt. “Sin duda, ante un muy buen equipo como Limache. Tiene buenísimos jugadores”, aseguró el ovallino.

“Y la forma como juegan, con un jugador menos, obviamente se notó demasiado la diferencia. Tratamos de defender alguna opción, tuvimos oportunidades, sobre todo el primer tiempo”, manifestó Huerta. Por ejemplo, el argentino Julián Brea tuvo una chance inmejorable, pero definió mal.

Después de revisar el VAR, el árbitro Matías Riquelme expulsó a Franco Bechtholdt. (Andrés Piña/Photosport).

El estratego profundizó en su análisis. “Sabíamos que sería muy difícil, conversamos de cuidar la diferencia de goles. Al final se dio la distancia que Limache se creó y marcó la superioridad que se merece de acuerdo a la calidad de su plantel”, expuso Huerta. Un doblete de Daniel Castro y un tanto de Vicente Álvarez sentenciaron a los Mineros.

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Gustavo Huerta le deja tarea a Cobresal para escapar de la Primera B

Gustavo Huerta tiene claro que el tiempo se le agota a Cobresal para ahuyentar al fantasma de la Primera B. Pero también está consciente de que el margen de encuentros restantes es suficiente como para meter una racha que les permita mantenerse en la élite del fútbol chileno.

“La temporada ha sido mala. De los ocho partidos quedan cinco en casa, esa tiene que ser nuestra gran fortaleza. Tenemos la ilusión y la obligación de dejar al equipo en primera. Esperamos equivocarnos menos para lograr ese objetivo”, le dijo a la periodista Andrea Hernández.

Huerta quedó con la sensación de que tras quedarse con 10 hombres, hubo muy poco que hacer ante el Tomate Mecánico. (Andrés Piña/Photosport).

Tiene razón: el siguiente duelo será ante Coquimbo Unido en El Cobre, donde también recibirán a Universidad de Concepción, Everton de Viña del Mar, Audax Italiano y Colo Colo. De hecho, Huerta va paso a paso. No quiere ni pensar en ese duelo frente al Campanil.

“Primero tenemos un rival más duro todavía, Coquimbo Unido. Debemos recuperarnos y pensar en eso”, sentenció el avezado director técnico de los albinaranjas. En el caso de los Piratas, llegarán golpeados tras la derrota ante Universidad de Chile y con varias bajas en la defensa.

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