El histórico portero del Bulla dio una frase muy potente contra el presente del formado en Santiago Wanderers.

Universidad de Chile volvió al triunfo, pero también volvieron los cuestionamientos a Gabriel Castellón. Incluso, Johnny Herrera tuvo una dura frase contra él.

El Romántico Viajero venció a Coquimbo Unido en un cierre muy emocionante. Caían por 2-1 y en el minuto 84 Fernando Gago mandó a la cancha a Juan Martín Lucero y Octavio Rivero. Las pifias se hicieron sentir en el Estadio Nacional, pero ambos delanteros terminaron anotando y siendo los héroes del 4-2.

Herrera no perdona a Castellón

Hace rato que Gabriel Castellón viene siendo muy cuestionado. El arquero no ha tenido un buen rendimiento durante la presente temporada y contra Coquimbo Unido, pese a la victoria, otra vez dejó una sensación negativa en los hinchas de Universidad de Chile.

El primer tanto de Benjamín Chandía pasó entre las piernas de Castellón, mientras en el segundo, fue el propio portero quien la mandó contra su arco tras el remate de Guido Vadalá. Hace rato que se habla de la opción de traer a otro jugador a pelearle el puesto, ante la nula participación de Cristopher Toselli.

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Johnny Herrera ha sido crítico del paso de Gabriel Castellón por Universidad de Chile. En Todos Somos Técnicos analizaron el encuentro de los Azules ante Coquimbo y cuando llegó el momento del segundo tanto Pirata, Samurái Azul sepultó la reacción del formado en Santiago Wanderers.

“Le tuvo miedo al pelotazo”, señaló Herrera en TNT Sports. Si bien sus compañeros intentaban encontrar otra hipótesis, el campeón de la Copa Sudamericana reafirmó su pensamiento. “Vas con todo para adelante si no le tienes miedo”, lanzó el retirado arquero.

Pese a los cuestionamientos, Gabriel Castellón se mantiene como el arquero menos batido de la Liga de Primera 2026 con 19 goles en contra en 22 partidos. El próximo encuentro de Universidad de Chile será ante Deportes La Serena como visita.