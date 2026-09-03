Johnny Herrera asegura que Jeyson Rojas debe tener una oportunidad en la Roja por el "biotipo", algo importante a nivel internacional.

La selección chilena realizará una gira por Norteamérica para jugar los primeros amistosos con la mira puesta en el proceso al Mundial del 2030.

Canadá (26 de septiembre), Estados Unidos (29 de septiembre ) y México (6 de octubre) serán los países a los que se enfrentará el combinado que dirige Nicolás Córdova.

Tras ser últimos en las eliminatorias pasadas, se espera que aparezcan nuevos nombres que puedan darle aire fresco a la Roja. Y Johnny Herrera sorprendió al postular a un jugador de Colo Colo.

Se trata de Jeyson Rojas, que a comienzo de año llegó de un préstamo a La Serena y se ganó la titularidad en el elenco de Fernando Ortiz cuando nadie lo esperaba.

Jeyson Rojas puede volver a la selección chilena: ya estuvo el 2021 y el 2022

Johnny destaca que Jeyson Rojas cumple como defensa

El ex meta de U de Chile asegura que tiene una buena proyección internacional el lateral derecho, sobre todo por sus características físicas.

“Yo llamo a Jeyson Rojas de lateral derecho. Defensivo, buen biotipo, joven, cumple para nivel internacional. Para jugar con línea de 4″, manifestó en TNT Sports.

Rojas estuvo el 2021 y el 2022 en la selección chilena, en partidos amistosos disputados ante México, El Salvador, Corea del Sur y Túnez.

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De hecho, el panel agregó que se puede complementar con otros defensas del Popular la retaguardia. “Yo pongo a Villagra con Román de centrales”, agregó el Bichi Borghi.

Nico Córdova será el encargado de dar la nómina en los próximos días, considerando que además habrá un receso por Fiestas Patrias en el torneo nacional.