Johnny Herrera compartió una imagen del panel deportivo junto, dejando en claro la unidad del grupo, justo cuando los hinchas albos piden elevar reclamos.

Los ánimos quedaron calientes en Colo Colo, luego de las declaraciones de Javier Correa dejando en claro su molestia contra el canal TNT Sports, que quedó reflejado tras el duelo ante Audax Italiano.

En contexto, hay que retroceder al Superclásico, en que los albos vencieron por 2-1 ante U de Chile, cuando el argentino hizo gestos para los hinchas azules que le costaron dos fechas de castigo de parte del Tribunal de Disciplina.

Tras la sanción, en el programa de YouTube de Arturo Vidal, Correa reveló la furia en contra el canal del fútbol, por lo mismo no los trató bien en la última interacción.

“A veces te agarran con pulsaciones y uno va enojado y contesta enojado… el otro día me preguntaron y fui inteligente y dije ‘ganamos y chao’. Qué más voy a decir, me hiciste pedazo toda la semana”, explicó.

Pero eso no fue todo, porque luego agregó que “yo banco que me digan que soy mal jugador y todo, pero que digan que soy esquizofrénico… yo podría decir un montón de cosas, más en un programa que tiran tallas fuertes”.

Johnny Herrera publicó una foto que calza con el momento.

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La respuesta a la funa contra TNT Sports

La declaraciones de Javier Correa hicieron que la barra cibernética de Colo Colo se fuera contra TNT Sports, incluso con llamados a funar al canal por hacer “una campaña en contra”.

“Creer que esos canales, que transmiten los partidos, son enemigos de Colo Colo es entregar un mensaje erróneo. Para quien posee derechos televisivos lo más valioso es Colo Colo, por algo es por el que más se paga”, destacó Manuel de Tezanos.

Pero fue durante la noche que vino otra respuesta, quien tuvo como protagonista a Johnny Herrera, quien en sus redes sociales compartió una fotografía de la mayoría de los rostros de “Todos Somos Técnicos”.

Si bien no especifica nada en contra de Javier Correa, se ve a todos unidos en una postal en el ingreso a las dependencias donde está TNT Sports, con un mensaje: “Hay equipo mier…”.

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