Marcelo Ramírez y Johnny Herrera son dos nombres que día a día vemos en la pantalla comentando el fútbol chileno. Sin embargo, tanto en Colo Colo como U de Chile son recordados por sus atajadas y títulos, siendo emblemas en el arco.
El Rambo ocupó su vitrina de TNT Sports y dialogó con RedGol. Ahí, el mundialista de Francia 98 fue “apretado” ante la pregunta: “¿Quién fue mejor arquero entre Johnny Herrera y tú?”, ante lo cual respondió al instante.
“Es una pregunta muy difícil. Para mí, Johnny Herrera es el mejor arquero en la historia de U de Chile. En su prime, en los tiempos de Copa Sudamericana, fue notable, un arquero imbatible”, partió diciendo.
El Rambo “sale jugando” y se compara con Johnny Herrera
Marcelo Ramírez elogió a Johnny Herrera, pero también lució su pergaminos en Colo Colo. Para el Rambo, las carreras de ambos integrantes de Todos Somos Técnicos fueron parejas en sus respectivos equipos.
“Siento mucho respeto y admiración. Johnny es un histórico, hizo las inferiores en la U, siente y es hincha de ese club, en eso se parece mucho a mi historia”, recalcó Ramírez.
A la hora de la comparación, el Rambo dice que “yo soy formado e hincha de Colo Colo, y en mi prime logré cosas importantes en el club. Uff, no podría darte quien es mejor que otro”.
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“No nos alcanzamos a topar mucho en nuestras carreras, yo terminaba cuando él empezaba. No calzaron nuestros prime y esa lucha la doy por empate. Tengo un gran respeto y admiración con Johnny por cómo fue”, cerró.