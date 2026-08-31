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Fútbol chileno

¿Quién fue mejor arquero entre Marcelo Ramírez y Johnny Herrera? El Rambo sorprende con su respuesta

El nacido en Colo Colo catalogó a su compañero de TNT Sports como el "mejor arquero en la historia de la U". Eso sí, también se tiró flores por su carrera.

Por Nelson Martinez

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Ambos comparten panel hoy en TNT Sports.
© Archivo / Photosport.Ambos comparten panel hoy en TNT Sports.

Marcelo Ramírez y Johnny Herrera son dos nombres que día a día vemos en la pantalla comentando el fútbol chileno. Sin embargo, tanto en Colo Colo como U de Chile son recordados por sus atajadas y títulos, siendo emblemas en el arco.

El Rambo ocupó su vitrina de TNT Sports y dialogó con RedGol. Ahí, el mundialista de Francia 98 fue “apretado” ante la pregunta: “¿Quién fue mejor arquero entre Johnny Herrera y tú?”, ante lo cual respondió al instante.

“Es una pregunta muy difícil. Para mí, Johnny Herrera es el mejor arquero en la historia de U de Chile. En su prime, en los tiempos de Copa Sudamericana, fue notable, un arquero imbatible”, partió diciendo.

El Rambo “sale jugando” y se compara con Johnny Herrera

Marcelo Ramírez elogió a Johnny Herrera, pero también lució su pergaminos en Colo Colo. Para el Rambo, las carreras de ambos integrantes de Todos Somos Técnicos fueron parejas en sus respectivos equipos.

Foto: TNT Sports.

Foto: TNT Sports.

“Siento mucho respeto y admiración. Johnny es un histórico, hizo las inferiores en la U, siente y es hincha de ese club, en eso se parece mucho a mi historia”, recalcó Ramírez.

A la hora de la comparación, el Rambo dice que “yo soy formado e hincha de Colo Colo, y en mi prime logré cosas importantes en el club. Uff, no podría darte quien es mejor que otro”.

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“No nos alcanzamos a topar mucho en nuestras carreras, yo terminaba cuando él empezaba. No calzaron nuestros prime y esa lucha la doy por empate. Tengo un gran respeto y admiración con Johnny por cómo fue”, cerró.

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