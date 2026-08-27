Marcelo Rambo Ramírez y un mundialista con la Roja que jugó en los tres grandes del fútbol chileno desglosaron en RedGol el estreno del golero y capitán de Cabo Verde en el Cacique con frases muy potentes.

Vozinha tuvo por fin su esperado debut en Colo Colo. El experimentado arquero y capitán de Cabo Verde pudo dejar su arco invicto en el triunfo por 3-0 de los albos frente a la Unión Española. Fue un partido válido por la 6° fecha del Grupo E de la Copa Chile.

Los albos ya estaban clasificados a los octavos de final, pero faltaba saber si pasaban como líderes. Algo que finalmente logró el equipo adiestrado por Fernando Ortiz. Y con el primer partido del arquero africano de 40 años. En ese contexto, RedGol tomó el teléfono y llamó a dos leyendas de la portería.

Uno estuvo en el Cacique durante toda su carrera y dejó varios recuerdos imborrables: Marcelo Ramírez. “Me dejó muy buenas sensaciones con lo que irradiaba: seguridad, tranquilidad, ordenaba. Me gustó mucho su puesta en escena. Para analizar jugadas, no hubo muchas”, aseguró el Rambo.

Vozinha en acción en su estreno por Colo Colo. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

“Pero en la mayoría de las que intervino lo hizo bien: jugó con los pies, hablaba constantemente con la defensa. Tuvo un par de problemas con un balón aéreo que intenta tomar con una mano y un enganche que hizo. Más que inseguridad fue un exceso de confianza”, desmenuzó el Rambo Ramírez, hoy comentarista de TNT Sports.

La pelota áerea que aludió el Rambo Ramírez. (Felipe Zanca/Photosport).

“No hay que olvidar que hace mucho tiempo no jugaba. Empieza la competencia entre dos buenos arqueros con características distintas y tiempos diferentes de su carrera. Me gustaría verlos jugar a los dos. Ojalá pueda ir rotando con Maureira, Colo Colo jugará Copa Chile y Campeonato Nacional”, aseguró Ramírez.

Aunque el Tano Ortiz ya dio a entender que Gabriel Maureira seguirá como titular en la Liga de Primera. “Habrá partidos para los dos. Tiene dos muy buenos arqueros, algo que siempre debe tener Colo Colo”, sentenció el Rambo sobre esta lucha por jugar.

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Jugó en los tres grandes, fue mundialista y desglosa el debut de Vozinha en Colo Colo

Otro que quiso participar en este análisis con lujo de detalles del debut de Vozinha en Colo Colo fue un exgolero albo. También jugó en Universidad Católica, Universidad de Chile y fue mundialista con la selección chilena en España 82.

A nivel de arqueros, palabras mayores sin lugar a dudas. Las referencias son para Óscar Wirth. “Si uno hace un análisis exclusivo, en el juego áereo él no tiene gran dominio. No se le vio gran juego aéreo en el Mundial. No es fácil salir a cortar un centro. Coordinar bien, despegarse bien del suelo y tener seguridad en las manos para tomar el balón”, afirmó.

Otra imagen de la falla aérea de Vozinha ante los hispanos. (Felipe Zanca/Photosport).

“Seguro que la gente lo fue a ver a él, fue un partido con poca exigencia. No estaba muy exigido como para poder ver cómo es capaz de desenvolverse ante esa contingencia. Se quiso mostrar un poco o mostrar a la gente lo que es capaz de hacer. Y eso es una invitación a cometer errores”, agregó Wirth, quien hasta agosto de 2023 fue gerente deportivo de Cobreloa.

De todas maneras le quito gravedad a esos yerros. “No son fallas garrafales, pero uno piensa que alguien de su edad no debe incurrir en ese tipo de errores. Fue un partido normal”, cerró Wirth en la entrevista que le concedió a Paulo Flores tras el estreno del golero que fue furor en el Mundial 2026.

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