El extremo volvió al equipo y lo hizo haciéndose presente en el marcador ante Unión Española.

Uno de los peores duelos que vive un futbolista, es sufrir una lesión y no jugar. Marcos Bolados vivió este calvario durante 8 meses, pero volvió a jugar en Colo Colo y lo hizo anotando.

Los Albos jugaban su último partido de la fase de grupos de Copa Chile ante Unión Española. La gran novedad era el debut de Vozinha, quien por primera vez se puso los guantes del equipo de Macul. Sin embargo, la figura terminó siendo el “11”.

La vuelta de Bolados

El último partido de Marcos Bolados había sido el 7 de diciembre de 2025, cuando Colo Colo cayó ante Audax Italiano y quedó sin clasificar a la Copa Sudamericana. En la pretemporada 2026 sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, lo cual no lo había dejado jugar.

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Más de ocho meses pasaron y el formado en Antofagasta regresó, en un momento totalmente distinto de los Albos. Líderes, con 13 puntos de distancia en la Liga de Primera y sólido andar. En esta jornada, golearon a Unión Española. Bolados fue titular, asistió y anotó, antes de dejar su lugar en el descanso. Tras el encuentro, se quebró al hablar.

“Hay hartos sentimientos, quiero agradecer a mi familia. Es muy largo esto. Es mucho tiempo, pero bien. Entrenando y haciendo todo bien. Se me dio la oportunidad, así que feliz“, indicó el delantero a TNT Sports. Incluso, debió tomarse algunas pausas para evitar que se le cayera una lágrima.

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“La verdad, he visto los partidos de arriba, soy un hincha más. Estoy muy feliz de todo lo que está pasando y la verdad es que estoy feliz de cómo están ahora“, complementó el delantero de Colo Colo.

Con su nivel frente a Unión Española, Marcos Bolados demostró que está para ser una alternativa en ataque para Fernando Ortiz. “Refuerza” al equipo en la recta final del 2026, donde tienen una la vuelta olímpica muy cerca. “Hay mucha competencia, esto es bueno para todos, para que así podamos subir nuestro nivel”, cerró el jugador de 30 años.