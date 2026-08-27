Felipe Raipán ya suma tres goles en Colo Colo con apenas 16 años, aunque Carlos De Luca pide que sea llevado lentamente.

No es común ver a un futbolista de 16 años en Colo Colo. Y menos que logre anotar su tercer gol cuando aún no suma ni 90 minutos en los seis encuentros que ha jugado, como sucede con Felipe Raipán.

Por primera vez tuvo la chance de estar un tiempo entero en la cancha y de inmediato mostró su olfato goleador, al conectar en el área chica un “centro shot” de Erick Wiemberg.

Quien lo alabó mucho es el ex delantero del Cacique Carlos Gustavo De Luca, quien señaló en charla con Redgol que “Raipán tiene buenas condiciones, es joven, apenas tiene 16 años”.

Piensa que además aprenderá mucho de convivir en un camarín bastante fuerte. “Estar con Romero, Correa y Vidal lo ayuda para ir creciendo”, manifestó.

Raipán se consolida en Colo Colo

Sin apurarlo: pide llevar a Raipán poco a poco

De todas maneras, De Luca señala que no debe ser apurado ya que no es el futbolista adecuado para tirar a los leones. “Aún no está para ser titular, pero sí para sumar minutos”, detalló.

“Está teniendo suerte en este primer tramo de su carrera, pero Colo Colo no debe apurarlo, porque es muy chico. Creo que lo debe llevar de a poco”, es el análisis que hace.

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Confía en que “será un buen jugador, buen aporte, siempre pensando que puede fallar también. Es chico, pueden pasarle muchas cosas de acá en adelante”.

Finaliza manifestando que lo principal es apuntar hacia sus virtudes. “Lo importante es que tiene las condiciones para seguir creciendo”, confidenció De Luca.