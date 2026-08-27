“Privacidad y comodidad”: Revelan detalles del lujoso departamento que tendrá Vozinha en Chile

El portero de Cabo Verde ya tiene domicilio y cuenta con el apoyo de Colo Colo ya que se pondrán con el arriendo.

Vozinha vive días más que movidos en Chile. Este miércoles debutó oficialmente por Colo Colo y lo hizo con un contundente triunfo por 3-0 en la Copa Chile. El portero de Cabo Verde respondió bajo los tres palos y entregó el arco en cero.

Por lo que ahora Fernando Ortiz lo considera en la lucha por el puesto de titular junto con Gabriel Maureira. Pero no solo dentro de la cancha vive definiciones el guardameta de 40 años.

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Este jueves viajó al consulado de Chile en Mendoza para finalizar el papeleo para lograr la visa de trabajo en el país. Medida administrativa para evitar cualquier tipo de sanción en el cierre de campeonato.

Pero no todo puede ser trabajo para Josimar Dias. El golero también necesita descansar y recuperar energías. Lo que ahora podrá hacer en un lujoso departamento en el sector oriente de la capital.

El nuevo domicilio de Vozinha: departamento de lujo en Vitacura

Según indicó Mega Deportes, Vozinha vivirá los próximos meses en un lujoso departamento ubicado en la comuna de Vitacura. Trayecto que en vehículo puede significar cerca de 30 minutos hacia el Estadio Monumental.

“La búsqueda de domicilio duró cerca de un mes. Visitamos entre 25 a 30 propiedades. Cerramos con un departamento muy lindo donde tiene todas las comodidades que necesita”, explicó Christian Millar, asesor inmobiliario que fue clave para encontrar le nuevo hogar de Vozinha.

Christian Millar contó como será el departamento de Vozinha en Vitacura

En el reportaje mostrado este jueves, se detalla que estará en un domicilio de 265 metros cuadrados. “Privacidad y comodidad”, fue lo que pidió el portero para su estadía en Chile.

El departamento está ubicado en el último piso cerca de Alonso Córdova y cuenta con tres piezas, y en el edificio tiene quincha y piscina. Por lo que podrá estar con su perrita Akira y recibir cómodamente a su madre Ana Candida.

Llegada que los vecinos celebraron y hasta le entregaron los mejores tips para acomodarse de inmediato. “Es un barrio maravilloso. Muy tranquilo. Tiene para poder comer y pastelerías”, recalcaron.

Vozinha tendrá un lujoso departamento en Vitacura y el arriendo lo pagará Colo Colo

Además se indicó un dato no menor: el arriendo que bordea los 4.500 dólares será pagado por Colo Colo. Por lo que Vozinha recibe una importante ayuda para llegar a fin de mes. Cabe consignar que este viernes el Cacique realiza una nueva práctica de fútbol y todo apunta a que nuevamente será citado para el partido del domingo ante Audax Italiano.