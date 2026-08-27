Tras su debut en Colo Colo: el sorpresivo viaje de Vozinha fuera de Chile

El portero de Cabo Verde ahora fue visto en Mendoza donde tuvo que realizar tramites por su visa de trabajo y así evitar problemas administrativos.

Vozinha no tiene descanso. Este miércoles disputó su primer partido por Colo Colo. El portero de Cabo Verde sumó sus primeros 90 minutos en el arco del Cacique y fue clave en el triunfo 3-0 sobre Unión Española.

El guardameta cumplió con sus labores y mantuvo el arco en cero, lo que no ocurría desde finales de junio en los albos. Por lo mismo fue destacado por Fernando Ortiz.

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El Tano aseguró que ya está en condiciones de competir por el puesto de titular con Gabriel Maureira, por lo que se espera que pueda sumar más minutos en la recta final de temporada donde se disputará la fase final de Copa Chile y la Liga de Primera.

Sin embargo, Josimar Díaz no tiene descanso. Pese a que el adiestrador trasandino indicó que este jueves tendría el día libre, el portero de 40 años tuvo que realizar un inesperado viaje por temas administrativos.

El sorpresivo viaje de Vozinha a Mendoza: “Cumple con las normas”

El medio trasandino diario Los Andes fue el que pegó el grito y avisó que Vozinha estaba nada menos que en Mendoza. Las alarmas de inmediato se activaron entre los hinchas albos.

¿Se va de Colo Colo? Fue la primera gran pregunta. Pero esto claramente quedó desmentido ya que firmó por seis meses y con la opción de extenderlo por un año más.

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Según el medio citado su viaje a Mendoza se debe para cumplir con los tramites administrativos y legales que se exigen en Chile. En el detalle: para obtener la visa de trabajo un ciudadano extranjero debe firmar su contrato fuera del territorio chileno y ante un ministro de fe.

Por ello, viajó durante está jornada a Mendoza para realizar las gestiones en la sede diplomática más cercana a Santiago.

“Fue un momento importante. El jugador de Colo Colo vino a hacer trámites para su actividad que va a hacer en Chile y cumplir con todas las normas de nuestra legislación. Nos engalanó con su presencia tras el reciente Mundial”, indicó David Quiroga, cónsul general de Chile en Mendoza.

“Le permite estar el tiempo suficiente para desarrollar su trabajo y es un requisito previo para aplicar la solicitud pertinente (visa de trabajo). Es un trámite normal para seguir con una actividad remunerada en Chile”, recalcó Quiroga que además recibió de regalo la camiseta de Colo Colo firmada justamente por Vozinha.

Ahora se espera que el portero retorne al país y ya pueda entrenar con normalidad con el primer equipo. Colo Colo recibe a Audax Italiano este domingo 30 de agosto y todo apunta a que Vozinha nuevamente será convocado.