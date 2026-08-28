El emblema de Universidad de Chile afirmó que el meta de Cabo Verde tuvo un debut casi impecable en el arco del Cacique.

El debut de Vozinha en Colo Colo sigue siendo tema de debate en el medio. Tras una larga espera el portero de Cabo Verde por fin jugó su primer partido en el arco del Cacique, manteniendo su arco en cero en la victoria por 3-0 sobre Unión Española por la Copa Chile.

Pese a un par de errores que pidieron costarle caro, uno de los arqueros sensación del pasado Mundial 2026 logró tener un debut a lo grande con la camiseta del Popular.

Sin ir más lejos, logró conquistar el azul corazón de Johnny Herrera, quien en su calidad de comentarista en TNT Sports aprobó lo hecho por Vozinha. No obstante, lo hizo apuntando una característica que puede jugarle el contra en los próximos partidos.

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Johnny Herrera analiza el debut de Vozinha en Colo Colo

El emblema de Universidad de Chile afirmó que “se nota que es un arquero de experiencia, que juega bien, que lee bien las jugadas. Normalmente un arquero menor se queda en el arco y no arriesga tanto, y él salió casi hasta tres cuartos de cancha”.

Vozinha tuvo su esperado debut en el arco de Colo Colo. | Foto: Getty Images.

“Es un arquero sólido, más allá de un par de equivocaciones por confiado, por querer cortar un centro o gambetear a un rival. Me pareció un debut casi impecable, salvo por la ‘yayita’ del final”, añadió.

Para cerrar, Herrera aseguró que “fue un buen debut. No había jugado hace dos meses y no conocía tanto a sus compañeros. Le pongo un 6. Se nota que es un arquero hecho, resuelto y con mucha experiencia, solamente el exceso de confianza, después lo van a empezar a conocer y no le van a ir de golpe. Por ahí debería venir un tirón de oreja de Ortiz”.

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En síntesis