Una imagen aconsejando a Alonso Olguín en pleno partido ante Unión Española deja feliz a los hinchas albos con su humildad.

El estreno de Vozinha en el arco de Colo Colo dejó buenas sensaciones en los hinchas, además de remarcar la importancia que ha tomado el meta en la interna de los albos.

Su experiencia con sus 40 años también la hace notar dentro del camarín en el estadio Monumental, con mayor énfasis en los juveniles a quienes ayuda en las posiciones.

Así también lo hizo saber Alonso Olguín, quien fue titular por primera vez con la camiseta del Cacique, en el duelo ante Unión Española, que quedó inmortalizado en una foto.

La foto que dio que hablar en el estreno de Vozinha. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

ver también “Privacidad y comodidad”: Revelan detalles del lujoso departamento que tendrá Vozinha en Chile

Vozinha y sus consejos a Alonso Olguín en Colo Colo

Vozinha sacó la voz desde la portería, así al menos lo hicieron saber los hinchas que asistieorn a una fría noche en el Estadio Nacional, quienes escuchan la voz de mando del portero.

Pero no sólo eso, porque también ordenó constantemente a sus compañeros, apuntando a los más jóvenes de manera de guiarlos de la manera correcta en el compromiso.

Alonso Olguín destacó este lado del meta de Cabo Verde, que traspasa su experiencia a los más jóvenes, donde además estuvo acompañado de junto a Iván Román y Bruno Torres.

“Es muy buen compañero. Me dijo que tuviera confianza, que cuando me llegara tuviera tranquilidad, si no podía jugara atrás. Buen consejo me dio“, explicó.

Algo que lo marcó en su primer duelo como estelar, que lo llenó de confianza para tener un buen desempeño: “Primer partido de titular, fui de menos a más, agarrando confianza y sintiéndome bien”.