El tocopillano y su equipo, que tuvo al portero chileno Thomas Gillier como titular, no pudieron contrarrestar la potencia del cuadro rosa, que celebró un 7-1 gracias a una Pulga extraordinaria: cuatro goles y una asistencia.

Alexis Sánchez no pudo hacer nada para evitar la paliza que el Inter Miami, con Lionel Messi como figura estelar, le propinó al CF Montréal en la MLS. El crack argentino se robó todas las miradas en la victoria por 7-1 del equipo rosa sobre el cuadro del tocopillano, que ingresó con el juego 3-1.

Thomas Gillier hizo una gran tapada a un remate rasante de Messi en los 10 minutos. El golero chileno sacó una pelota que tenía destino inexorable de gol tras una buena combinación de la Pulga junto a su compatriota Rodrigo de Paul. “Era difícil para el arquero, había piernas que no lo dejaban ver”, describió el comentarista Miguel Gallardo.

La apertura de la cuenta llegó 10 minutos más tarde, cuando el cronómetro marcaba 20. Fue gracias a otro de los nombres ilustres del cuadro rosa: el brasileño Casemiro, quien aprovechó un tiro de esquina del venezolano Telasco Segovia.

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El exjugador del Real Madrid y el Manchester United literalmente se suspendió en el aire. Y venció a Gillier con un fuerte cabezazo. Aunque el CF Montréal encontró la fórmula para igualar el marcador en los 37 minutos de la primera parte. Fue gracias a un ajustado remate del alemán Fabian Herbers.

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Aunque el Inter Miami no alcanzó ni a sufrir con esa paridad. Gracias a Lionel Messi y un tiro libre. Pero contó con la colaboración de Luca Petrasso, quien desvió la pelota cuando iba directa a Gillier. Con ese toque del zurdo, el meta surgido en las inferiores de Universidad Católica no pudo evitar el 2-1.

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Alexis Sánchez entra y Lionel Messi brilla en Inter Miami ante el penúltimo de la MLS

Apenas inició el segundo tiempo, Alexis Sánchez salió del banco a calentar para palpitar este reencuentro contra Lionel Messi en la MLS. Pero el crack argentino puso el 3-1 antes del ingreso del tocopillano. Y con un golazo espectacular: el rosarino se deshizo de tres rivales.

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Dentro del área desparramó contrarios. Por si eso fuera poco, anotó un derechazo que dejó sin opción posible a Gillier. “Es una locura, un escándalo”, narró Ramsés Sandoval en la transmisión de Apple TV. El crack que jugó en el Barcelona y el PSG siempre deja muestras de su inagotable y enorme calidad.

Lionel Messi anotó un golazo espectacular ante el CF Montréal. (Leonardo Fernandez/Getty Images).

En los 59 minutos, Prince Owusu pudo descontar. Pero el golero canadiense

Dayne St.Clair hizo una tapada espectacular. Fue la antesala del ingreso de Sánchez en una ola de tres modificaciones que hizo el DT francés Phillippe Eulaffroy en el CF Montréal.

Telasco Segovia elude la marca de Alexis Sánchez. (Leonardo Fernandez/Getty Images).

Además de AS10, entraron el trinitario Dante Sealy y el venezolano Daniel Pereira. De inmediato Sánchez se hizo notar con un pase rasante dentro del área, pero el cuadro canadiense no pudo acortar la distancia. Para colmo, en los 80 minutos apareció el gol de Luis Suárez.

Luis Suárez superó a Gillier con un remate de revés. (Leonardo Fernandez/Getty Images).

El uruguayo definió a tres dedos luego de un pase englobado de Messi, sin dudas la figura de la noche. Y le faltaba un gol más a la Pulga, que aprovechó una recuperación de Rodrigo De Paul, quien lo habilitó rápidamente. El súpercrack trasandino marcó el 5-1 con un picotón sobre Gillier.

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Faltaba el 6-1 para dejar el marcador con tintes de tenis: Alexander Shaw, joven jugador estadounidense, anotó el sexto tanto de la jornada para el Inter Miami gracias a un remate raso. El golero chileno pellizcó la pelota, pero no pudo evitar que entrara a su pórtico. Fue el primer gol profesional del volante de 18 años.

Alexis Sánchez enfrenta la marca de Yannick Bright en la goleada del Inter Miami. (Leonardo Fernandez/Getty Images).

Pero faltaba el tiro libre de Messi. La guinda de la torta. Y el ridículo completo para el CF Montréal: fue un 7-1 incontrarrestable gracias a un remate exquisito del rosarino que hace muy poco sufrió el fallecimiento de su padre. Para sorpresa de nadie, coronó esa noche con un toque de calidad más.

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Así va la tabla de posiciones de la MLS 2026

Inter Miami lucha en la parte alta de la tabla de posiciones, mientras que CF Montréal todo lo contrario: se ubica en el penúltimo.