Un fanático azul cruzó desde la tribuna pacífico al preferencial y se metió para insultar a los dirigentes. Terminó detenido por Carabineros.

Los ánimos están caldeados entre los hinchas de Universidad de Chile, no sólo en lo deportivo, tras la derrota de visita ante Universidad de Concepción. Prueba de ello fue la actitud de un fanático que sorteó todos los protocolos de seguridad para insultar a la dirigencia de Azul Azul.

Según pudo captar el medio Sabes Deportes, este seguidor se ubicaba originalmente en el sector Pacífico Sur del Estadio Alcaldesa Ester Roa Rebolledo. Por razones que se investigan, logró “colarse” en la tribuna VIP del recinto.

En el lugar, el hincha de la U de Chile procedió a atacar a los dirigentes con palabras de grueso calibre, lo que provocó una inmediata acción de la seguridad privada quien no sólo controló al hombre, sino que llamó a Carabineros para su detención que se produjo tras el encuentro en Collao.

Hinchas de la U de Chile dan que hablar en Concepción

Este incidente no fue el único que tuvo participación de los forofos universitarios en el recinto. Pues en el minuto 80 del encuentro, con el marcador 2-0 a favor del Campanil, desde la Galería Alta Sur donde se ubicaron Los De Abajo, prendieron fuegos de artificio y bengalas.

Lo anterior, provocó una intensa humareda que obligó al árbitro Diego Flores a detener el encuentro, en momentos donde la U de Chile buscaba intensamente acortar distancias en el marcador, algo que sólo se produjo en el minuto 90 mediante Matías Zaldivia.

Se trata de la segunda derrota consecutiva para el equipo que dirige Fernando Gago, quien ve esfumarse toda intención de acercarse a Colo Colo en la cima de Liga de Primera, pues con la derrota en Concepción quedó a 16 puntos del primer puesto, con 27 por disputarse.

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En síntesis