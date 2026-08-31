El cierre de la jornada 23 en Primera B nos dejaba un encuentro de dientes apretados, donde tanto Cobreloa como San Marcos de Arica buscaban el triunfo para o escalar al liderato o meterse en puestos de Liguilla por el Ascenso.
Luego de un primer tiempo muy parejo donde no se sacaron diferencias, los Zorros del Desierto demostraron porqué están en la pelea por el título. El argentino Facundo Velazco abrió la cuenta en el minuto 58, mientras que Gustavo Gotti de penal (78′) pusieron el 2-0 definitivo en el marcador.
Gracias a esta victoria, Cobreloa vuelve a ser puntero de la Primera B con 41 puntos y alcanza a Santiago Wanderers en una lucha mano a mano por la corona. Mientras que San Marcos de Arica cae al noveno puesto con 30, momentáneamente afuera de la postemporada.
Así se jugó la jornada 23 en Primera B
- Unión San Felipe 0-0 Deportes Santa Cruz
- Curicó Unido 0-0 Deportes Recoleta
- Santiago Wanderers 2-1 Magallanes
0-1, 81′ Santiago Coronel (MAG); 1-1, 86′ Jorge Luna (SW); 2-1, 90+4′ Marcos Camarda (SW)
- Unión Española 0-1 Rangers
0-1, 56′ Junior Arias (RAN)
- Deportes Iquique 0-1 San Luis de Quillota
0-1, 51′ Sebastián Parada (SLQ)
- Deportes Copiapó 0-4 Antofagasta
0-1, 26′ Diego Rojas (CDA); 0-2, 62′ Sebastián Leyton (CDA); 0-3, 66′ Sebastián Leyton (CDA); 0-4, 86′ Brayan Hurtado (CDA)
- Deportes Temuco 3-1 Puerto Montt
0-1, 45+2′ Richard Paredes (DPM); 1-1, 50′ Felipe Reynero (TEM); 2-1, 58′ Luís Casanova (TEM); 3-1, 73′ Diego Buonanotte (TEM)
¿Cómo queda la Tabla de Posiciones?
Programación de la próxima fecha
VIERNES 4 DE SEPTIEMBRE
- Rangers vs. Temuco / 18:00 horas / Estadio Bicentenario Iván Azócar de Talca
- Santiago Wanderers vs. Iquique / 18:00 horas / Estadio Elías Figueroa de Valparaíso
- Puerto Montt vs. Curicó Unido / 20:30 horas / Estadio Chinquihue
SÁBADO 5 DE SEPTIEMBRE
- Magallanes vs. Unión San Felipe / 12.30 horas / Estadio Municipal de San Bernardo
- Santa Cruz vs. Unión Española / 15:00 horas / Estadio Joaquín Muñoz García
- San Luis de Quillota vs. Cobreloa / 17:30 horas / Estadio Municipal Lucio Fariña
- San Marcos de Arica vs. Copiapó / 20:00 horas / Estadio Carlos Dittborn
DOMINGO 6 DE SEPTIEMBRE
- Antofagasta vs. Recoleta / 12:30 horas / Estadio Regional Calvo y Bascuñán
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