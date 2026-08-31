Se formó en la UC, fue campeón en la U y ahora toma drástica decisión en la Primera B

Juan Pablo Gómez decidió dar por finalizado su vínculo con Curicó Unido por la falta de oportunidades en este 2026.

La definición de la Primera B se pone al rojo vivo. La lucha por el ascenso en la parte alta y por la permanencia en la parte baja, ubica a la Liga Ascenso Caixun como una de las más atractivas en el cierre de año.

Sin embargo, uno de sus protagonistas como Curicó Unido sufre un duro revés cuando restan siete partidos para el cierre de temporada. Esto tiene relación con Juan Pablo Gómez que tendría todo listo para dejar el equipo por la falta de minutos.

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El lateral se formó en Universidad Católica y logró ganar la Liga de Primera en 2010 y luego la Copa Chile al año siguiente. Luego siguió su carrera por Coquimbo, Barnechea, Unión La Calera, Universidad de concepción, San Luis y Universidad de Chile.

En el Romántico Viajero también fue campeón en 2024 al ganar la Copa Chile. Posteriormente decidió emigrar a Curicó Unido, elenco que ya vistió en 2022.

“Estoy muy contento de estar acá. Quiero que vengan cosas muy lindas. El recibimiento de la gente ha sido muy bueno”, recalcó en su llegada. Incluso Gómez fue importante en la primera parte de la campaña de la “B”. A tal punto que hasta fue de los destacados en el triunfo por 1-0 en la primera rueda ante Rangers.

Juan Pablo Gómez deja Curicó antes del cierre de campeonato. Foto: Curicó Unido

Sin embargo, las lesiones lo sacaron del equipo estelar. A tal punto que ahora, ya en la segunda rueda, pese a estar recuperado, no ha recibido el visto bueno de Damián Muñoz. Por lo mismo el medio VLN Deportes detalló que decidió dar un pasó al costado.

La relación entre el lateral y el entrenador está totalmente quebrada, por lo que se espera el anuncio oficial durante las próximas horas. Lo que a su vez deja al Curi sin una importante variante de cara a la recta final de campeonato.

¿Cómo Curicó en la tabla de la Primera B?

Tras la disputa de la fecha 22, Curicó Unido quedó en el puesto 13° con 21 unidades. Por lo que está lejos de la zona de Liguilla. Pero sigue de cerca lo que pueda pasar con Rangers que ahora tiene 12 puntos.

Ahora el fixture indica que en el mes de la patria se disputará partidos más que importante. Este viernes 4 de septiembre visita a Puerto Montt. Luego el 8/9 recibirá a Unión Española. Posteriormente el 13/9 será visitante ante San Marcos de Arica.