Los albos no han podido celebrar una consagración en el recinto de Pedrero, algo que esperan cambiar en esta temporada 2026.

La estrella 35 para Colo Colo parece ser cosa de tiempo. El Cacique estiró su ventaja a 16 puntos respecto a Universidad de Chile y Universidad Católica, sus más cercanos perseguidores que, si hilamos filo, están más cerca de pelear por no descender con Cobresal que por el título.

Por lo mismo en el Popular ya están sacando cuentas de cuando finalmente se dará la consagración. Y ojo, que son varios los que espera poder hacerlo en el Estadio Monumental, algo que hace rato no pasa.

Para quienes lo hayan olvidado, los albos desde el 2014 que no son campeones en el recinto de Pedrero. En el 2015 lo fueron en Valparaíso, en el 2017 en Concepción, en el 2022 en Coquimbo y hace dos años en el 2024 lo lograron en Copiapó.

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Colo Colo y la opción de ser campeón en el Monumental

Uno que habló sobre esto fue Eddio Inostroza, quien contestó el llamado de RedGol para afirmar que “no es que dé lo mismo, ya que sería una un tema positivo para para los colocolinos. Nos siguen a todos lados y hay una gran cantidad que aporta apoyo”.

“Sería genial que la consagración se de en el Monumental. Pero si no, también sería extraordinario. De todas maneras valdría mucho y alegra el hecho de estar ahí en su casa, en su terreno”, agregó el ex ayudante de Mirko Jozić.

Colo Colo desde el 2014 que no grita campeón en el Estadio Monumental. | Foto: Photosport.

Cabe recordar que el Cacique puede ser campeón justamente en el Monumental en dos fechas más, cuando reciba el 13 de septiembre a Deportes Concepción. Para eso debe vencer a Huachipato y al León de Collao, además de que tanto la U y la UC pierdan sus próximo partidos.

El próximo partido de Colo Colo

Los albos regresarán a la acción ante Huachipato el domingo 9 de septiembre a las 17:00 horas en el Estadio Ester Roa. Este compromiso será válido por la fecha 22 de la Liga de Primera 2026.

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En síntesis