El central albo se mostró tan optimista luego de los exámenes médicos que incluso espera estar disponible para este domingo, cuando visiten a Huachipato en Concepción.

A muchos hinchas de Colo Colo se les paralizó el corazón en el minuto 76 de la victoria por 5-1 ante Audax Italiano, luego que el defensor Jonathan Villagra sufriera una fuerte lesión en su rodilla izquierda que le obligó a salir de la cancha.

Pero habían buenas señales. El propio jugador tras el encuentro afirmó en zona mixta que “estoy bien, estoy mejor“. Un sentir que se ratificó durante esta jornada, luego que el central fuera a la Clínica MEDS a realizarse los exámenes para verificar la gravedad de la molestia.

Fue el propio Villagra que en diálogo con TNT Sports fue enfático en afirmar que “creo que me fue bien, ahora me van a dar el veredicto un ratito más, pero dentro de todo lo que me pudieron decir es que no fue nada grave“. Buena noticia para Colo Colo.

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Villagra le da la mejor noticia a Ortiz y Colo Colo

Si bien hubo preocupación en los hinchas albos y en el propio técnico Fernando Ortiz por su estado, el ex Unión Española le indicó a Daniel Arrieta que “en el momento me asusté, yo nunca había tenido nada en la rodilla, entonces sé lo peligroso que es y en el momento me asusté bastante, pero ya después creo que pisé, pude sentir bien, así que me sentí mejor”.

Si bien se espera que Villagra esté afuera de las canchas por una o dos semanas, el central de Colo Colo fue más optimista y afirmó que “como jugador quiere estar en todo, así que vamos a ver, vamos a tratar de ver estos días cómo evoluciona para llegar el fin de semana“.

Un asunto no menor para el Cacique es que este futbolista disputó todos los partidos del equipo en esta temporada en Liga de Primera, con 1.870 minutos en cancha, donde además realizó dos asistencias y recibió dos tarjetas amarillas. Un indispensable en el esquema del Tano.

¿Cuándo juega el Cacique?

Por la jornada 22 en Liga de Primera, el líder Colo Colo visitará a Huachipato en el Estadio Alcaldesa Ester Roa Rebolledo de Concepción, este domingo 6 de septiembre desde las 17:00 horas.

En síntesis