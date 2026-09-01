El actual portero de Unión San Felipe explicó su motivación para lanzarse con su propio canal de contenido.

En el último tiempo se han masificado los streamer en el fútbol nacional. Mandreva es uno de los más conocidos por sus críticas sin filtro a Universidad de Chile, algo que no agrada para nada a Leandro Cañete.

El arquero formado en los Azules, que hoy defiende a Unión San Felipe, se cansó de los cuestionamientos con falta de respeto de parte de este creador de contenido, por lo cual decidió hacer su propio show de streaming para responderle a este tipo de programas.

Cañete sin filtro contra Mandreva

Mandreva es solo uno de los streamer que se han popularizado en redes sociales, pero sus comentarios muy duros incluso contra Marcelo Díaz, ídolo de Universidad de Chile, terminaron de molestar a Leandro Cañete. Por esto se lanzó a hacer lo mismo, pero contra estos “influencers”.

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“Principalmente nace por que veo mucho comentario negativo mala leche a los jugadores de futbol. Creo que están vendiendo un contenido al público con muchas faltas de respeto, solo por tener visualizaciones”, indicó a RedGol el también director del SIFUP. “Micrófono sin Botines”, se llama el espacio del jugador de 31 años.

-Partiste reaccionando a la crítica de Mandreva a Marcelo Díaz…

“Este personaje me molestó mucho cuando se burló de Raimundo Tupper, y yo no soy hincha de la UC, pero él se ríe de las personas difuntas. Después pidedisculpas, porque el personaje habla porquerías, fomenta el odio, pero después se sale del personaje y pide disculpas. Entonces por tener visualizaciones está dispuesto a insultar a Díaz, a Maxi Guerrero, a Gabriel Castellón y eso es lamentable, porque hay gente que le da la razón y para mí el respeto va ante todo. Sé que estamos dispuesto a la crítica, pero hay límites“.

-¿Crees que hace daño su personaje?

“Él no sabe la cantidad de jugadores que piden ayuda psicológica. No sabe que detrás de cada jugador hay una persona, una familia, hijos, pero lamentablemente opina, creo entender, desde su ignorancia“.

-¿Qué te han dicho tus colegas por esta nueva faceta?

“Algunos se ríen, me molestan, pero la verdad es que están de acuerdo. O sea, piensan similar a lo que te expliqué anteriormente. Y se están pasando el respeto por donde sea los streamer. Y están de acuerdo a la crítica, pero se están pasando un montón“.

Cañete enfrentó a la U en la Copa Chile 2026. Imagen: Photosport

-Te tiene muy molesto el tema…

“Hace un tiempo atrás un streamer reaccionó al gol que me hizo la U y dijo que yo vendí el partido, que había que investigar. Yo le escribí que no me parecía lo que publico, porque yo la noche anterior estuve con mi hijo en la clínica durmiendo y me fui a jugar. No entrené en una semana por la gravedad de mi hijo y le dije que si tenía las pruebas lo invitaba a hacer la denuncia. Me pidió disculpas y que entienda que así es su humor. Imagínate la gravedad de su contenido. Están dispuestos a hacer cualquier cosa por visualizaciones. Bueno ese fue también un motivo para empezar con esto”.

Cañete comenzó su carrera en U. de Chile. Imagen: Archivo

-¿Y desde el SIFUP te apoyan con esta idea?

“No nada, esto es totalmente personal. Es mi nombre, mi canal”.

-Los streamer están ganando mucho espacio en los medios…

“Opino lo mismo de quienes lo invitan a sus programas para que hablen este tipo de cosas, pero fomentar el morbo y las faltas de respeto. Por qué no lo invitan para otra cosa que sea productiva. Dejan mucho que desear quienes se sientan con él. El fútbol se respeta, el camarín se respeta, la pelota se respeta. Pero bueno, nunca jugaron a la pelota”.