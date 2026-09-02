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Primera B

Wanderers puso en riesgo campaña en Primera B por “ayuda” a hinchas: Pudo perder 10 puntos

Desde el club decidieron recular con campaña para llevar a sus hinchas para Quillota al duelo con Iquique, para evitar denuncias en el Tribunal de Disciplina.

Por Alfonso Zúñiga

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Wanderers puso en riesgo buena campaña en Primera por iniciativa para sus hinchas.
© PhotosportWanderers puso en riesgo buena campaña en Primera por iniciativa para sus hinchas.

Actualmente, Santiago Wanderers es uno de los dos punteros en Primera B con 41 puntos junto a Cobreloa. Y estuvo a una iniciativa para ir en ayuda de sus hinchas de sufrir una resta de puntos que pudo arruinar su campaña.

Es que de cara al encuentro que este viernes sostendrá ante Deportes Iquique en el Estadio Lucio Fariña de Quillota, el club había puesto a disposición de sus hinchas 20 buses gratuitos, con viaje de ida y vuelta, para acompañar al equipo en este duelo.

Sin embargo, desde Wanderers decidieron echar pie atrás a esta iniciativa. A través de un comunicado, informaron que si llegaban a concretar esta acción, corrían riesgo de ser denunciados al Tribunal de Disciplina e incluso perder hasta 10 puntos en la Tabla de Posiciones.

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Wanderers a punto de perder hasta 10 puntos en Primera B

“Siempre se trató de una propuesta presentada y ejecutada por la empresa de transporte público Viñabus, la que a su vez auspicia al club, con el objetivo de darle una oportunidad y comodidad a los hinchas, que tendrán que viajar larga distancia para poder asistir a nuestro partido de local”, dijeron desde Valparaíso.

En esa línea, en Wanderers indican que “como club sabemos que el artículo 66 de las bases del campeonato nacional nos prohíben realizar cualquier tipo de coordinación con las barras, y es por lo mismo que no se dispuso ningún mecanismo de inscripción, siendo todas las gestiones propias de la empresa de transporte público”.

“Sin embargo, se nos informó sobre clubes que ya se encuentran estudiando la posibilidad de realizar una denuncia a nuestra institución, con el objetivo de descontarnos hasta 10 puntos por secretaría, además de una multa económica”, afirman desde el cuadro caturro.

Por todo lo anterior, en Wanderers sostienen que “como club nos vimos en la obligación de conversar con la empresa Viñabus para la no realización de esta iniciativa, considerando el riesgo deportivo que puede significar en un momento clave del campeonato”.

¿Cuándo es este encuentro?

Por la jornada 24 de Primera B, el Decano del fútbol chileno recibirá a Deportes Iquique en el Estadio Lucio Fariña de Quillota este viernes 4 de septiembre desde las 18:00 horas.

En síntesis

  • Santiago Wanderers canceló los buses gratuitos para sus hinchas de cara al duelo ante D. Iquique.
  • La directiva temió ser denunciada al Tribunal de Disciplina y arriesgar la resta de hasta 10 puntos.
  • Las bases prohíben nexos con las barras, obligando al líder de la Primera B a frenar la iniciativa.
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