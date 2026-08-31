Pronósticos Universidad Católica vs O’Higgins: la UC quiere aprovechar el mal momento del Capo de Provincia

RedGol te presenta las mejores apuestas y pronósticos de Universidad Católica vs O'Higgins, en la fecha 21 de la Liga de Primera 2026.

Nuestros picks Pronósticos: Universidad Católica vs O’Higgins Cuotas ofrecidas por bet365 Pronóstico Resultado final: Universidad Católica La UC suma 10 victorias en el torneo y domina como local ante O’Higgins, mientras el Capo de Provincia acumula nueve partidos con apenas un triunfo. bet365 1.71 Pronóstico Anota en cualquier momento: Fernando Zampedri Zampedri lleva cuatro partidos consecutivos marcando y suma 20 goles en 19 encuentros, además de nueve conquistas en 11 duelos frente a O’Higgins. bet365 1.90 Pronóstico Gol después del minuto 77:59 La tendencia favorece un gol tardío: ocurrió en seis de los últimos siete partidos de la UC y en cuatro de los seis encuentros recientes de O’Higgins. bet365 1.83 Todas estas cuotas son cortesía de bet365, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Este lunes 31 de agosto, a las 20:45 horas, en el Claro Arena, Universidad Católica recibirá a O’Higgins para cerrar la fecha 21 del Campeonato Nacional 2026.

Los Cruzados vienen de vencer 2-1 a Coquimbo Unido y marchan terceros, a solo tres puntos de Universidad de Chile. Una nueva victoria les permitiría escalar al segundo lugar por diferencia de gol. Los Celestes, en cambio, vienen de caer en su presentación más reciente en la liga y acumulan tres partidos sin ganar. Con 24 unidades, se ubican undécimos, a solo tres puntos de la zona de descenso y a ocho de los puestos de clasificación a copas internacionales.

Antes de que comience este encuentro, nuestro analista te brinda los mejores pronósticos de Universidad Católica vs O’Higgins, para que consideres antes de hacer tus apuestas.

La UC quiere escalar al segundo puesto

Universidad Católica es el tercer mejor equipo del torneo, con 10 victorias, tres empates y siete derrotas. Además, históricamente se ha hecho fuerte como local ante el Capo de Provincia: ganó seis de los últimos 10 enfrentamientos en casa, con dos empates y dos derrotas.

O’Higgins, en cambio, suma tres partidos sin ganar en la Liga de Primera y apenas consiguió un triunfo en sus últimos nueve encuentros, con seis derrotas y dos empates.

Resultado final: Universidad Católica – 1.71 en bet365

Fernando Zampedri no se detiene y va por el récord

Fernando Zampedri fue vital para conseguir el triunfo en la última jornada ante Coquimbo Unido, con un gol y una asistencia para el 2-1 definitivo en favor de los Cruzados. El delantero lleva cuatro presentaciones consecutivas marcando, con tres tantos en la liga y uno en la Copa Libertadores.

En total, registra 20 conquistas en 19 encuentros en el Campeonato Nacional, a tan solo tres de igualar su mejor marca desde que llegó al club. Además, tiene nueve goles en 11 enfrentamientos ante O’Higgins.

Anota en cualquier momento: Fernando Zampedri – 1.90 en bet365

Cruzados y Celestes suelen tener emociones en el final

En seis de los últimos siete partidos de los Cruzados en la liga, hubo al menos un gol a partir del minuto 78.

En cuatro de los seis encuentros anteriores de los Celestes en el certamen, también se registró un grito de gol en ese tramo final.

Gol después del minuto 77:59 – 1.83 en bet365

Cuotas 1X2 Cuotas: Universidad Católica vs O’Higgins Cuotas ofrecidas por bet365 Universidad Católica 1.71 bet365 Empate 3.60 bet365 O’Higgins 4.10 bet365 Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Si quieres conocer sobre cómo apostar en fútbol en vivo, la guía explica las principales características de este tipo de apuestas y qué aspectos conviene considerar al analizar un encuentro en tiempo real.

Historial de Universidad Católica vs O’Higgins: últimos partidos