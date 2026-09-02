La potente respuesta de San Marcos de Arica ante “escritoriazo” de Rangers en la Primera B: “Absoluta tranquilidad”

El Santo confirmó que le hizo frente a la denuncia en el Tribunal y detallaron que están todas las pruebas presentadas para evitar cualquier tipo de revés.

Un nuevo episodio suma el “escritoriazo” que realizó Rangers de Talca en la definición de la Primera B. El elenco rojinegro lideró la denuncia sobre San Marcos de Arica y que podría cambiar la tabla en la parte baja.

El cuadro del Maule apuntó a la entrega de información falsa a la Unidad de Control Financiero. Lo que implicaría la resta de puntos y hasta la desafiliación.

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Postura que hasta se hizo parte la ANFP quien denunció que no cuadraban los informes financieros que entregó el club norteño.

“Nosotros pedimos durante meses los documentos que nunca llegaron y que se esclarezca en el Tribunal”, expresó Pablo Milas ante la polémica generada en la Liga de Ascenso Caixun.

San Marcos de Arica responde a denuncia en la Primera B: “Absoluta tranquilidad”

Ante este complejo escenario, San Marcos de Arica enfrentó la polémica y este martes presentó su defensa ante la acusación.

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“La institución se presentó ante el Tribunal de Disciplina para entregar de manera oportuna la totalidad de la información y antecedentes solicitados respecto a la denuncia presentada”, recalcaron.

“Como club, cumplimos rigurosamente con responder a cada uno de los puntos expuestos en dicho requerimiento y nos mantenemos a la espera del avance y resolución de la investigación”, informaron en sus redes.

Incluso tuvieron palabras para los hinchas para mantener la calma en estos momentos y enfocarse solo dentro de la cancha donde marchan novenos con 30 unidades y sueñan con la Liguilla.

“Transmitimos absoluta tranquilidad a la comunidad ariqueña, con la firme convicción de haber actuado bajo el marco de la transparencia y la normativa vigente”, sentenciaron.