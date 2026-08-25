“Hicimos todo bien, pero”: la curiosa reacción del cuadro de Primera B que arriesga desafiliación

San Marcos de Arica está en el ojo del huracán luego de que la ANFP cuestionara la información financiera del elenco del norte.

Un nuevo huracán remece la definición de la temporada de la Primera B. Esto porque ahora San Marcos de Arica será investigado por la denuncia de la ANFP. Lo que llegó hasta el Tribunal de Disciplina.

¿El motivo? Se cuestionan los estados financieros, ya que habría falta de información incorrecta. Lo que de ser identificado significa la falsificación de documentación.

ver también Tabla de Primera B: Wanderers vence a San Luis y alcanza a Cobreloa en el liderato

El tema es que dicha acusación puede acarrear una sanción de varios puntos, y hasta la desafiliación. Lo que en este caso sería beneficiario para todos los que luchan por la salvación. En especial para Rangers que marcha último con nueve puntos.

La situación se pone color de hormiga para el elenco norteño ya que hay casos como Deportes Melipilla y Barnechea. Este último revirtió la desafiliación pero sufrió la resta de 45 unidades, por lo que descendió a Segunda.

Ante esto, en San Marcos existe tranquilidad de momento. “Lo hablamos. El club nos dio las explicaciones y nosotros estamos convencidos de que el club ha hecho todo bien”, indicó Iván Sandrock al ser consultado por el sitio Primera B Chile.

Pero luego cambió el tono al ser consultado por la existencia de un nuevo caso de secretaría que los podría afectar. Lo que llamó la atención ya que fue antes de que se concretara la denuncia y que abre un nuevo flanco en este caso.

“Eso no lo sé. Estamos tranquilos. Hace años viene muy ordenado el club. No deberían existir problemas”, agregó el adiestrador.

Tweet placeholder

¿Cuándo juega San Marcos de Arica?

Ahora el elenco de San Marcos de Arica se enfoca dentro de la cancha y mira el próximo partido por la Primera B. Lo que será el lunes 31 de agosto cuando visite a Cobreloa.

El “Santos” está octavo con 30 unidades. Mientras que los mineros tienen 38 puntos pero son segundos por la diferencia de gol de +15. Por lo que de momento, el liderato es de Santiago Wanderers con el mismo puntaje pero con +16 goles.

Cabe consignar que todavía restan por jugar siete jornadas de la fase regular antes del inicio de la Liguilla y la definición del descenso.