Exequiel Segall debe resolver la denuncia express que le metió la U a Javier Correa

Javier Correa nuevamente puede ser sancionado por el Tribunal de la ANFP, que hace pocas semanas le dio tres fechas de castigo.

En Colo Colo están muy molestos con Universidad de Chile por la denuncia que pusieron sobre Javier Correa, luego del festejo que hizo el delantero tras ganar el Superclásico.

En la dirigencia del Cacique saben que hay gato encerrado. Esto porque conversaron con sus pares de Universidad de Chile tras el partido y les prometieron que no habría ninguna acusación.

¿Qué pasó entonces? En los albos les llama mucho la atención que la U tomara la decisión rápidamente de llevar el caso Correa a la ANFP, considerando que tenían cinco días hábiles para presentar la denuncia.

Por lo mismo en el Monumental sospechan que detrás de todo esto está un equipo que hace años viene de la mano con los azules: Huachipato, ya que jugarán en contra la próxima semana, en el Bío Bío.

Correa puede ser sancionado por el Tribunal

Si la U se demoraba más días en presentar el cargo contra el delantero de Colo Colo, el Tribunal recién la próxima semana hubiese notificado a Correa de esta citación y hubiese hecho sus descargos la segunda semana de septiembre, por lo que habría podido jugar ante los acereros

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Próxima semana se conoce si hay castigo a Correa en la ANFP

Esto es lo que más molesta en los albos, pues el jugador nuevamente queda en manos de lo que determine el Tribunal de Disciplina, que es comandado por Exequiel Segall.

Tal como sucedió hace algunas semanas, cuando fue inculpado por el Comité de Árbitros tras hablar mal de Nicolás Gamboa, el presidente del Tribunal tendrá que presentar un caso muy polémico en el fútbol chileno.

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El jugador deberá dar sus descargos en seis días más y ahí se conocerá si nuevamente lo dejan sin jugar por un castigo que van a aplicarle.