La era de Eduardo Coudet en River Plate llegó a su final luego de la dolorosa caída ante Independiente de Santa Fe por la Copa Sudamericana.

El ciclo de Eduardo Coudet como entrenador de River Plate llegó a su final. La eliminación en los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente de Santa Fe fue la gota que rebalsó el vaso para una era que apenas duro unos pocos meses.

Este cambio en el cuadro millonario dio por iniciada la danza de nombres para dar con un reemplazante que pueda hacerse cargo de un equipo que está atravesando un 2026 para el olvido.

Y ojo, que esto puede golpear directamente a la selección chilena, sobre todo pensando en un entrenador que por fin termine con el interinato de Nicolás Córdova. Sin ir más lejos, dos de los candidatos para dirigir a River hasta hace no mucho estuvieron rondando por la Roja.

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Los cinco candidatos que maneja River Plate tras el adiós de Coudet

De acuerdo a información entregada por el sitio Infobae, hay cinco nombres sobre la mesa para agarrar este verdadero fierro caliente en Argentina. El primero es Hernán Crespo, la opción que más le gusta a Enzo Francescoli, secretario técnico de River.

El ex delantero hace unos años fue candidato para la banca chilena luego de ganar la Copa Sudamericana con Defensa y Justicia. Pese a lo potente de su nombre para el equipo de todos, el que terminó llegando tras el adiós de Reinaldo Rueda terminó siendo Martín Lasarte.

El gran impedimento para que terminé llegando a River es que tiene contrato vigente con Atlas de México, elenco al que arribó apenas el pasado 16 de julio.

Eduardo Coudet dejó la banca de River Plate tras 27 partidos, en lo que registro trece partidos, seis empates y ocho derrotas, lo que da un 55.56 % de rendimiento. | Foto: Getty Images.

Por su parte el resto de la lista es completada por Santiago Solari, Pablo Aimar, un histórico como Ramón Díaz y Gabriel Milito. Este último, también dio vuelta hace un tiempo por la Roja tras la salida de Eduardo Berizzo, pero el que terminó arribando fue Ricardo Gareca.

Varios nombres para un club que necesita resultados urgentes, ya que a nivel local está incluso quedándose fuera de las copas internacionales del próximo año. Se vienen días claves en River Plate.

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En síntesis