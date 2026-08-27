Santiago Beltrán pasó de ser héroe a villano en la eliminación de River Plate en Copa Sudamericana: su penal lo lanzó a la luna.

River Plate agudizó la crisis en la que se encuentra con el Chacho Coudet en la banca, tras ser eliminado dramáticamente en octavos de final de Copa Sudamericana por Independiente Santa Fe, de Colombia.

Tras el 0-0 en Bogotá, los argentinos parecían asegurar el paso a cuartos cuando se pusieron 1-0 a favor en el Monumental con gol de Sebastián Driussi, a los 52′.

Sin embargo los fantasmas que acechan a la Banda Sangre aparecieron a 10 minutos del final, cuando sancionaron un penal que Franco Fagúndez convirtió en gol. Todo se definiría desde los 12 pasos.

Beltrán es consolado por sus compañeros en River

Beltrán pasa de héroe a villano en River Plate

River Plate tuvo la chance de ganar la serie cuando Rafael Santos Borré disparó el quinto penal, sin embargo lo perdió y debieron empezar a definir uno a uno entre trasandinos y colombianos.

El joven portero de River, Santiago Beltrán, parecía convertirse en figura: salvó dos veces al Millonario de la eliminación cuando estaban “match point” en contra y atajó dos penales.

Claro que como no se definía un ganador después de 10 lanzamientos, debieron patear los arqueros. Y ahí fue donde el meta de 21 años pasó a ser villano.

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Quiso pegarle muy colocada abriendo su pie, pero falló de manera brutal: lanzó la pelota muchos metros por encima del palo, convirtiéndose quizás en el peor penal del mundo.

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Luego de eso vino el turno de Weibmar Asprilla, arquero de Santa Fe, que tuvo sangre fría y logró abrochar la serie para los cafeteros ante el desconsuelo de Beltrán.

Ahora se medirán en cuartos de final contra Vasco da Gama y el ganador chocará ante Boca Juniors o Sao Paulo, en semis.