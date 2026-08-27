River Plate se queda sin entrenador luego: Eduardo Coudet dará una conferencia de prensa para poner punto final a su corto ciclo en el Millonario.

El mundo de River Plate se sacude este jueves con una noticia que se veía venir: Eduardo “Chacho” Coudet dejará de ser el director técnico del cuadro “Millonario”.

Desde la dirigencia en Núñez confirmaron que el estratega brindará una conferencia de prensa de despedida a las 14 horas de Chile en las instalaciones del Estadio Monumental.

Esta comparecencia ante los medios servirá para oficializar lo que la prensa local ya cataloga como la “crónica de un final anunciado”, poniéndole punto final a su estadía al mando de la Banda Sangre.

Coudet duró menos de seis meses, tiempo en el que cortó a Paulo Díaz a pesar de haber sido un nombre histórico y consolidado en el esquema de River. De hecho, logró lucir la jineta en algunos partidos.

Los motivos de su alejamiento responden a un desgaste natural tras los malos resultados, que tuvieron como guinda de la torta la eliminación de Copa Sudamericana ante Santa Fe..

¿Quién reemplaza a Coudet en River?

El ambiente que se espera para esta tarde en las entrañas del Monumental es de cierre formal, apuntando a una transición ordenada e institucional.

La conferencia será el espacio ideal para los agradecimientos mutuos entre el cuerpo técnico, los directivos y, especialmente, para que Coudet envíe un último mensaje a los hinchas que lo apoyaron en el estadio más grande de Sudamérica.

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Ahora, el gran desafío para la mesa directiva de River Plate será encontrar con celeridad a un reemplazante capaz de tomar un fierro caliente y encauzar el rumbo.

Suenan Hernán Crespo, Pablo Aimar y Santiago Solari, todos entrenadores que tienen el ADN de River en la sangre al haberse formado en el club de Núñez.