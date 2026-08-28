Una de las grandes sorpresas que hubo en los octavos de final en Copa Sudamericana la brindó el equipo colombiano de Independiente Santa Fe que eliminó por penales en Argentina a River Plate, y que para lograrlo encontró inspiración en… ¡Esteban Paredes!
Es que en el cuadro cardenal debieron hacer frente a la habitual soberbia de los periodistas y medios argentinos que daban por hecha la clasificación del Millonario a la próxima fase y que más encima miraban en menos a este club por su nacionalidad.
Fue allí que un hincha de Santa Fe, realizó un video motivacional para su equipo con estas palabras de los trasandinos y utilizó la icónica frase que Paredes dijo antes de un Superclásico en 2017 cuando aseguró de manera tajante que “no vamos a perder” ante la U.
Esta respuesta del Bendito provocó inspiración en el delantero uruguayo Franco Fagundez, quien compartió el video en su cuenta de Instagram, haciéndose viral, y horas después anotó uno de los goles que mantuvo en pie a su equipo para llevar la serie a penales y eliminar a River de la Sudamericana.
Santa Fe sigue en Sudamericana con “bendición” de Paredes
El equipo colombiano llegó a esta instancia luego de venir desde la fase de grupos en Copa Libertadores, donde terminó tercero en el Grupo E, por detrás de Corinthians y Platense. En fase de playoffs dejó en el camino al Caracas de Venezuela.
Ya en octavos de final, Santa Fe se cruzó con River. Tras el duelo de ida que igualó 0-0, en Argentina se daba por hecha la clasificación a cuartos de final, pero gracias a la icónica frase de Esteban Paredes, dieron el golpe a la cátedra en Buenos Aires.
Por la próxima fase de Copa Sudamericana, los cardenales se verán las caras ante el Vasco da Gama de Brasil. La ida se jugará el martes 8 de septiembre en “El Campín” de Bogotá y la revancha será el martes 15 en el São Januario de Río de Janeiro. Ambos duelos serán a las 19:00 horas.
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En síntesis
- Independiente Santa Fe dio el gran golpe y eliminó a River Plate de la Copa Sudamericana.
- El plantel colombiano se motivó con un video viral que incluía la icónica frase de Esteban Paredes.
- El delantero Franco Fagundez se inspiró con el registro y anotó un gol clave para lograr la hazaña.