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Copa Sudamericana

Esteban Paredes inspira a figura de Santa Fe que eliminó a River de Copa Sudamericana

La icónica frase que el "Bendito" dio antes de un Superclásico donde afirmó que no iban a perder ante la U inspiró al uruguayo Franco Fagundez para taparle la boca a los medios argentinos.

Por Alfonso Zúñiga

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Esteban Paredes inspira al verdugo de River Plate en Copa Sudamericana.
© Photosport/Getty ImagesEsteban Paredes inspira al verdugo de River Plate en Copa Sudamericana.

Una de las grandes sorpresas que hubo en los octavos de final en Copa Sudamericana la brindó el equipo colombiano de Independiente Santa Fe que eliminó por penales en Argentina a River Plate, y que para lograrlo encontró inspiración en… ¡Esteban Paredes!

Es que en el cuadro cardenal debieron hacer frente a la habitual soberbia de los periodistas y medios argentinos que daban por hecha la clasificación del Millonario a la próxima fase y que más encima miraban en menos a este club por su nacionalidad.

Fue allí que un hincha de Santa Fe, realizó un video motivacional para su equipo con estas palabras de los trasandinos y utilizó la icónica frase que Paredes dijo antes de un Superclásico en 2017 cuando aseguró de manera tajante que “no vamos a perder” ante la U.

Esta respuesta del Bendito provocó inspiración en el delantero uruguayo Franco Fagundez, quien compartió el video en su cuenta de Instagram, haciéndose viral, y horas después anotó uno de los goles que mantuvo en pie a su equipo para llevar la serie a penales y eliminar a River de la Sudamericana.

Santa Fe sigue en Sudamericana con “bendición” de Paredes

El equipo colombiano llegó a esta instancia luego de venir desde la fase de grupos en Copa Libertadores, donde terminó tercero en el Grupo E, por detrás de Corinthians y Platense. En fase de playoffs dejó en el camino al Caracas de Venezuela.

Ya en octavos de final, Santa Fe se cruzó con River. Tras el duelo de ida que igualó 0-0, en Argentina se daba por hecha la clasificación a cuartos de final, pero gracias a la icónica frase de Esteban Paredes, dieron el golpe a la cátedra en Buenos Aires.

Por la próxima fase de Copa Sudamericana, los cardenales se verán las caras ante el Vasco da Gama de Brasil. La ida se jugará el martes 8 de septiembre en “El Campín” de Bogotá y la revancha será el martes 15 en el São Januario de Río de Janeiro. Ambos duelos serán a las 19:00 horas.

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En síntesis

  • Independiente Santa Fe dio el gran golpe y eliminó a River Plate de la Copa Sudamericana.
  • El plantel colombiano se motivó con un video viral que incluía la icónica frase de Esteban Paredes.
  • El delantero Franco Fagundez se inspiró con el registro y anotó un gol clave para lograr la hazaña.
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