El juez internacional encabeza la nómina de cuestionados silbantes chilenos designados por Conmebol para el duelo de ida en cuartos de final ante São Paulo en "La Bombonera".

A menos de un mes desde que el árbitro chileno Piero Maza dio la vuelta al mundo por un insólito error que cometió en el duelo entre Boca Juniors y Recoleta de Paraguay, donde hizo sacar de inicio al cuadro argentino en ambos tiempos, volverá a dirigir en Copa Sudamericana.

Es que lejos de que haya recibido un correctivo o alguna sanción por su grotesca falla reglamentaria, la Comisión Arbitral de la Conmebol decidió “premiar” al juez designándolo para la ida de los cuartos de final, donde “curiosamente” volverá a dirigir al xeneize.

Piero Maza será quien se encargue de “impartir justicia” en el duelo donde Boca recibirá en La Bombonera de Buenos Aires al São Paulo de Brasil, en duelo a disputarse este martes 8 de septiembre desde las 21:30 horas. Y no estará sólo.

Junto a él estarán como asistentes los mundialistas José Retamal y Miguel Rocha, además del “gendarme” Diego Flores como cuarto árbitro. Mientras que en el VAR estará otro discutido como Fernando Véjar en compañía de Miguel Araos.

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Piero Maza volverá a dirigir a Boca en Sudamericana

Por más que al otro lado de la Cordillera comienzan a haber suspicacias respecto del silbante chileno, la realidad es que cada vez que los arbitró nunca perdieron un juego, esto ocurrió en cuatro oportunidades desde que es juez internacional.

La primera vez ocurrió en la Copa Libertadores 2022, donde Maza dirigió el triunfo de Boca por 1-0 ante Deportivo Cali para pasar a octavos de final. La segunda fue en Sudamericana 2024, empate sin goles con Nacional Potosí en Bolivia.

En la fase previa 2 de Libertadores 2025, el nacional estuvo en la victoria azul y oro por 2-1 contra Alianza Lima, que sirvió para ir a penales donde finalmente los eliminaron. La última ocasión fue la antes mencionada contra Recoleta en Buenos Aires, triunfo local por 3-1.

En síntesis