El popular relator de la Premier League conversó con RedGol sobre la llegada del chileno a Crystal Palace.

La voz del Bambino Pons es el despertador de muchos chilenos que se levantan a ver la Premier League cada fin de semana. El querido relator está feliz por el arribo de Darío Osorio a su liga.

Los cánticos de Pons han acompañado a los fanáticos del fútbol inglés durante largos años, desde Fox Sports hasta ahora en ESPN, con apodos legendarios, como el Colorado Scholes, Sopita Kuyt o Batipibe Ronaldo. En esta temporada tendrá a dos chilenos como protagonistas: Marcelino Núñez y el mencionado Osorio. Curiosamente, el hombre que es sinónimo de Premier jamás había estado allá.

“Yo no conocía Inglaterra, mirá vos lo que es. Hombre de rock and roll y relatando fútbol inglés 24 años y no conocía Inglaterra. Un pecado que no me lo podía permitir y el año pasado fui con mi jermu y mi hija. Fui para allá y recorrí Liverpool, Manchester y Londres. Hablé con algunos jugadores y me explicaban cómo era todo”, contó entre risas a RedGol, con su simpatía inconfundible.

Bambino feliz con Osorio en la Premier

Han sido días caóticos para Darío Osorio. El martes se confirmó su fichaje en Crystal Palace por cerca de 30 millones de euros. Si bien el Bambino Pons lamenta que no estará en su posible ante Fulham este sábado, analiza su presencia en Inglaterra.

-¿Qué opinas del arribo de Osorio?

“Me parece que es un jugador que se puede adaptar bien. Lo que pasa es que el fútbol inglés tiene un tema: corrés mucho o corrés bien. Te voy a dar un caso: Enzo Fernández, yo lo conocí el año pasado y me dijo: ‘acá te pagan una fortuna, por lo que vos no podés llegar tarde, no podés salir cuando no está permitido y no te pueden ver tomando’. Son muy estrictos”.

Osorio vive sus primeros días en Inglaterra. Imagen: Crystal Palace

-¿Te han vuelto locos los chilenos por Darío Osorio?

“Le dicen de la Joya Azul, me mandaron muchos mensajes desde Hijuelas. Si es un jugador ordenado desde lo personal, ya tiene una gran batalla ganada. Le sacaron muchos jugadores a Crystal Palace, pero tiene a un arquerazo como Henderson. El japonés Kamada juega muy buen, el equipo lo va acompañar. Está Mateta igual e Ismaïla Sarr. Le puede hacer un tándem a Osorio”.

-Otra vez hay chilenos en la Premier…

“A nosotros nos viene bien, porque mientras más sudamericanos haya en la Premier, más gente nos ve. Ahora desde Chile seguirán a Marcelino y Osorio. Si estuvo en Dinamarca, debe saber algo de inglés. Es fundamental que maneje un poco el idioma. Enzo Fernández me dijo que cuando llegó sabía cuatro palabras y después se tuvo que ir acomodando. Londres es una ciudad maravillosa“.

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-¿Crees que Osorio pueda triunfar en el fútbol inglés?

“Si tiene una vida ordenada y cumple con las normas, le irá bien. Hay jugadores sudamericanos se la farrearon por no acatar. En Inglaterra son más duros que los españoles, italianos y franceses. No te dejan pasar una, te cobran multa. Cuando Enzo Fernández dijo que le gustaba Madrid, lo dejaron fuera. Si entiende esos detalles y se cuida, es un primer paso para ir a un club importante“.

-¿Crystal Palace es un buen lugar para seguir creciendo?

“Ojo que Crystal Palace igual es un equipo que anda bien. Ganó la FA Cup ante Manchester City, la Community Shield a Liverpool y la Conference League. Si contrataron a Darío Osorio, es por algo. Él siendo zurdo, debe tener algo”.

Bambino prepara el festejo con Osorio

-Sabemos que no relatarás su debut ante Fulham, pero, ¿preparas alguna canción por Osorio para más adelante?

“Me llamó la atención la locura que hay por él. Yo les contesto a todos y me mandaron más de 100 mensajes preguntándome qué apodo le pondría. Uno me decía tal cosa, otro ‘Sexorio’. Es buenísimo, ahora lo digo y me rajan ja, ja, ja. ‘La Joya Azul’, ‘la Joya de Hijuelas’ y todavía la canción no la he pensado. Yo soy hombre de rock and roll, pero me gustaría cantar por ejemplo el grupo La Ley. Alguna canción más rockera. Por ahí desconozco, no sé si me podés aportar uno”.

-Los Prisioneros puede ser…

“Lo importante es que debe tener estribillo, así como la de los Beatles ‘Hey Jude’ u ‘Ob-La-Di, Ob-La-Da’. Tiene que ser una cosa media pegadiza, pero me gustaría cantar algo chileno. Si vos me podés mandar algo de Los Prisioneros, un estribillo de 20 segundos y preparamos algo. El tema es que lo sepan en Chile. Cuando yo canto La Renga, aclaro quiénes son. Sé que en Chile Soda Stereo la rompió, hasta Cerati se casó con una chilena“.

-¿Qué es lo más complejo de la Premier?

“Darío tendrá que acostumbrarse al ritmo. Va a tener que entrenarse como un león, yo le recomendaría buscarse un preparador físico aparte. Lo hizo Enzo Fernández y es campeón del mundo. Los sudamericanos son picantes y en los enganches se los comen, pero cuando chocan con gigantes como Harry Maguire, es complicado. Ojalá le vaya muy bien”.

-Es curioso que no conocías Inglaterra relatando tanto tiempo la Premier ja, ja, ja.

“Pero cómo hacemos para ir a cada estadio ja, ja, ja. Imagina relato a Liverpool, después cómo lo hago para llegar a Londres, tengo que ir en un jet privado. Es un quilombo la logística ja, ja, ja. En Europa es difícil tener una cabina, te pasan un pupitre. La cabina se la pasan a James Bond no más ja, ja, ja“.

-¿Cómo inició tu relación con la Premier League?

“Empecé hace mucho, hace 24 años que hago la Premier League. Inicié con Fernando Niembro en campaña 90-91, con Cantona, Giggs, Peter Schmeichel, Paul Ince, ellos estaban. Alan Shearen en Blackburn Rovers, yo ahí me enamoré de esa liga. Después retomé en Fox en 2000, son casi 30 años en la Premier“.

Bambino Pons en Inglaterra junto a Enzo Fernández. Imagen: Instagram

-¿Tienes algún cariño especial por un club inglés?

“A mí me gusta Manchester United, pero siempre quiero que ganen los sudamericanos. Cuando juegan entre dos, se me parte el corazón. Quiero que gane el Dibu, pero no quiero que pierda Julio Enciso. Quiero que gane Enzo, pero no quiero que pierda Marcelino Núñez por ejemplo. Ahora también quiero que gane Darío Osorio. Me pasa eso. A mí por lo que viví en los 90 me gusta el United, pero no tengo una gran preferencia. Quería que el Arsenal fuera campeón“.

-¿Alexis Sánchez ha sido el mejor chileno en Inglaterra?

“Vos sabés que esa época de Alexis Sánchez en Arsenal y Manchester United me la perdí. Hubo un tema cuando Fox perdió los derechos y en 2020 volví cuando se fusiona con ESPN. Esos años me lo perdí, lo relaté por Chile, pero esos años que la rompía lo vi como hincha. Es un monstruo, aunque para mi el chileno más grande, que es mi amigo, es Iván Zamorano. Un fenómeno“.