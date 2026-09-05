El representante Pablo Lecler, que llevó a ambos ex azules al Viejo Continente explicó por qué actualmente es más difícil que haya nacionales en el Top 5 de ligas.

Como una bocanada de aire fresco fue para el fútbol chileno la llegada de Darío Osorio hasta el Crystal Palace para jugar esta temporada nada menos que en la Premier League inglesa tras una larga vuelta de tres años por la Superliga de Dinamarca.

Un camino que conoció muy de cerca Pablo Lecler, representante del delantero y que también lleva la carrera de Lucas Assadi, quien partió hasta el AIK de Suecia, por ello es palabra autorizada para conocer una triste realidad con los jugadores nacionales.

A diferencia de lo que ocurrió en la época de la Generación Dorada, hoy se cuentan con los dedos de las manos los futbolistas chilenos que juegan en las cinco principales ligas de Europa, entre ellos Osorio. El agente es claro en su diagnóstico.

Agente de Osorio revela por qué la élite de Europa no mira a Chile

“Es una mezcla de cosas“, explica en primer término el empresario nacional en charla con Radio ADN, para luego detallar que en la actualidad “la liga chilena y la selección se han visto disminuidas, no es lo mismo que se vio hace algunos años”.

No es lo único, el representante de Osorio revela otro factor crucial para explicar la baja ostensible de chilenos en el fútbol europeo: “también está el tema de los jugadores de África, ya que muchos clubes están mirando el continente africano como una gran posibilidad, por los valores y por el biotipo de sus futbolistas”.

De todas formas, Lecler no sólo consiguió llevar a La Joya primero a Dinamarca y después a Inglaterra, ahora buscará hacer lo propio con Assadi a quien lo trajo hasta Suecia, a la espera de una explosión que le permita dar la vuelta larga para aterrizar en el Top 5 de Europa.

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En síntesis