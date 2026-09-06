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Fútbol chileno

Luego de perder: entrenador de U. La Calera es retirado en ambulancia tras problema médico

En medio del pésimo presente deportivo de los Cementeros, Martín Cicotello sufrió un problema médico.

Por César Vásquez

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Cicotello no lo pasa bien en Unión La Calera.
© PhotosportCicotello no lo pasa bien en Unión La Calera.

Unión La Calera vive un oscuro presente deportivo. Luego de la derrota frente a O’Higgins, Martín Cicotello no se sintió bien y debió ser asistido por personal de salud.

Los Cementeros son los colistas del fútbol chileno y por esta razón, necesitaban con urgencia el conseguir los 3 puntos ante el Capo de Provincia en Rancagua. Sin embargo, además de la caída en El Teniente, sufrieron otro percance aún peor.

La urgencia de Cicotello

Arnaldo Castillo y Luis Pavez anotaron para O’Higgins, mientras Unión La Calera descontó a través de Sebastián Sáez para colocar el 2-1 definitivo. De esta forma, los Cementeros sumaron una nueva caída que los complica todavía más con la opción del descenso.

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Uno de los más cuestionados en este momento es Martín Cicotello, quien no ha podido levantar la campaña del club de la Región de Valparaíso y es muy cuestionado por sus hinchas. Una vez finalizado el encuentro, la salud le terminó pasando la cuenta.

De acuerdo a lo que informa Claudio Morales en la red social X, el entrenador argentino se sintió mal luego de la conferencia de prensa post partido. De hecho, se descompensó y debió ser retirado de el Estadio El Teniente en ambulancia, siendo asistido por personal de salud.

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De momento desde Unión La Calera no han dado mayores detalles del estado actual de Cicotello, aunque existe preocupación por lo sucedido. Es de esperar que no sea nada grave y que el entrenador prontamente pueda seguir con su actividad profesional.

Los Cementeros están en el último lugar de la Liga de Primera con solo 14 puntos, a 8 unidades de la salvación. Difícil panorama para el club, ahora con su entrenador, que ya era cuestionado, siendo retirado em a,bulancia luego de una nueva caída.

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