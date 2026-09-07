El portero de Huachipato conversó con Redgol de su momento, de sus sueños, de Claudio Bravo y del enorme cariño con su familia.

Christian Bravo se comienza a hacer un camino en el fútbol chileno, donde, por ejemplo, cerró la portería de Huachipato en el 0-0 ante Colo Colo, por la Liga de Primera 2026.

Con 20 años, a un año de su estreno como profesional, con 25 actuaciones en la portería de los acereros, el meta conversó con Redgol para contar su momento, además los sueños con la Roja, con ser como Claudio Bravo y dedicarle todo a su querida familia.

“Contento por el momento siempre, agradecido de la oportunidad al profe Jaime y todo su cuerpo técnico y al club, es un momento lindo que algún momento soñé y a seguir mejorando día a día“, comentó.

¿Cómo te tomas el momento en Huachipato?

Con calma, la verdad estoy enfocado en Huachipato, se que si hago un buen trabajo en el club llegará la selección chilena, lo tengo claro. Mis papás me ponen los pies en la tierra, que esté centradito y que no haga caso del ruido externo y que me enfoque en el día a día.

Tras atajar todo a Colo Colo; ¿Te llamaron mucho por teléfono?

La verdad ha sido tranquilo, no pasa nada más allá.

Christian Bravo lleva un año desde su estreno en el profesionalismo. Foto: Marco Vázquez/Photosport

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El camino del arco y Claudio Bravo

¿Por qué decidiste ser arquero?

Arquero porque siento que el sueño de todo niño es ser la estrella, el que hace goles, pero el mío era distinto, era el que atajaba a los delanteros, a las figuras, eso era mi sueño.

¿Verdad que tu sueño es ser como Claudio Bravo?

Sí, Claudio Bravo es lo que llegara a ser algún día, y si dios me lo permite, por qué no mas. mis viejos son un pilar muy importante, sin ellos no sería lo que soy hoy en día.

¿Hincha de Huachipato?

Hincha de Huachipato, siempre. Desde los 8 años que fue desde que llegué.

Dicen que usted destaca porque es valiente…

La verdad que siempre me dicen que hay que ser valiente en el puesto, porque es ingrato, complicado, pero a la vez gratificante. Me toca seguir trabajando, mejorando los detalles que se puedan ver y aprender del profe de arqueros y los que me ayudan.

25 son los partidos que ya lleva Bravo en la portería de Huachipato. Foto: Eduardo Fortes/Photosport

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El amor a la familia lo hizo volar al arco

¿Quiénes componen su familia?

Tengo un hermano mayor y una hermana menor. Mi mamá, que tiene el trabajo mas difícil del mundo, que es ser ama de casa, que sin ella no hubiese llegado tan lejos. Mi papá que siempre se ha sacado la cresta por mi para que nunca nos falta nada. Ha sido mucho esfuerzo y agradecido siempre de ellos.

¿Se siente muy agradecido de este esfuerzo familiar?

Uno ve el esfuerzo que han hecho, incluso con mi hermana, estudiaba en el auto, comía en el auto, nos llevamos por dos años, tras el colegio se iba al entrenamiento conmigo, estaba en el auto con mi mamá, algún día espero recompensarles todo lo que hicieron por mi.

Lo apoyaron en el momento que le lanzaron la bomba de ruido…

Fueron días difíciles, tuve que tomarme un día de reposo y luego ir de a poco, esperando para estar el fin de semana, gracias a Dios no pasó a mayores, pude volver y mira como terminó la semana que pude hacer un buen partido ante Colo Colo.

¿Qué le deja de experiencia?

Sí, son cosas y experiencias, queda un mal recuerdo, lo que a uno no lo mata lo hace mas fuerte.